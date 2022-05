È caduto da un’altezza di tre metri: un bimbo di 13 mesi ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. La tragedia è avvenuta martedì 31 maggio intorno alle 10:30 del mattino a Soliera, in provincia di Modena.

Solo pochi giorni fa una bambina di tre anni è deceduta dopo essere precipitata dal settimo piano di una palazzina nel centro della città emiliana.

Il bimbo è in pericolo di vita

L’impatto è stato violento: il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è arrivato in elisoccorso. La prognosi è riservata e sarebbe in pericolo di vita.

Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto. Il bimbo è caduto dal secondo piano, ma non è chiaro se da una finestra oppure un balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo degli accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di Modena.

Ad accorgersi del bambino di poco più di un anno a terra, nel cortile della villetta, sarebbe stato un vicino di casa. Al momento della tragedia il minore si trovava in casa con la babysitter, dato che i genitori erano entrambi al lavoro: gestiscono un centro commerciale.

La babysitter in caserma

La donna di 32 anni è stata ascoltata dai carabinieri e sarebbe al centro di accertamenti, scrive l’Ansa. Gli inquirenti infatti non escludono che possa avere delle responsabilità dirette nella caduta del minore. Nel caso in cui questa versione dei fatti dovesse essere confermata, nei confronti della 32enne potrebbe anche scattare un provvedimento di fermo.

In caserma a Soliera era presente anche il pubblico ministero.

© Riproduzione riservata

Roberta Davi