È precipitata dal balcone di casa, morendo sul colpo: aveva solo 4 anni.

La tragedia questa mattina intorno alle 8:40 a Modena in via Cardarelli, a ridosso di via Giardini, una delle arterie principali della città. La madre della piccola, che era in casa insieme agli altri due figli, è subito corsa in strada chiedendo ai vicini di chiamare i soccorsi. Ma purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare.

L’incidente

La famiglia, di origine nigeriana, vive al settimo piano del palazzo. Secondo le prime informazioni, la piccola si trovava sul balcone, sul lato posteriore dell’edificio, e sarebbe caduta nel vuoto dopo aver scavalcato la ringhiera.

Al momento l’ipotesi è che si sia trattato di un incidente domestico. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato: sul posto è intervenuta anche la scientifica, oltre al 118, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Resta da capire come la piccola sia riuscita a superare la ringhiera: per questo verranno valutate anche eventuali responsabilità di chi l’aveva in custodia.

La madre è in stato di shock ed è stato necessario l’intervento in seconda battuta di un’altra squadra di sanitari per un malore. Per la famiglia è la seconda disgrazia in pochissimo tempo: infatti due anni fa il padre della piccola morì in un incidente sul lavoro.

