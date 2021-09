È stato interdetto al traffico un tratto di via Tribunali, a Napoli, in pieno Centro Storico. A causare il blocco la caduta di calcinacci da alcuni palazzi sull’antico decumano maggiore. Non risultano esserci feriti al momento a causa della caduta dei calcinacci. In corso in queste ore i lavori per risolvere la criticità.

Il tratto interessato dal blocco è quello compresso tra Piazza Sedil Capuano (e quindi le intersezioni via delle Zite e vico Sedil Capuano) e l’incrocio tra vico della Pace e via Pietro Trinchera. In azione proprio in questo tratto, in queste ore, degli operai che manovrano una gru per risolvere la problematica. Sul posto la Polizia Municipale che vieta l’accesso alla zona interdetta.

Il traffico ha di conseguenza subito delle modifiche visto il blocco e i lavori in corso: i mezzi in arrivo da via delle Zite e via Sedil Capuano vengono deviati verso via Duomo, e quindi in controsenso rispetto alla normalità (altri agenti bloccano l’altro senso per evitare incidenti); i veicoli e i motocicli in arrivo da vico della Pace e via Pietro Trinchera si immettono su via Tribunali procedendo nel senso normale verso Castel Capuano. Il tratto non è interdetto al passaggio di pedoni.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

