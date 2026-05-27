Sembra passata un’eternità ma era solo domenica scorsa: il Milan di Massimiliano Allegri perdeva a San Siro contro il Cagliari salutando la Champions League, e l’allenatore rossonero veniva brutalmente sollevato dall’incarico con un comunicato di RedBird. Nemmeno il tempo digerire la delusione che tre giorni dopo è già ora di pensare alla prossima stagione. Era tardi per le lacrime, soprattutto dopo il terremoto delle panchine in Serie A, ed ecco che oggi pomeriggio Allegri si ritrova a parlare della sua prossima avventura.

D’altronde, soltanto domenica pomeriggio Antonio Conte aveva dato il suo addio a Napoli in una conferenza stampa tenuta accanto ad Aurelio De Laurentiis, che per garantire alla sua squadra un successore degno non vuole perdere giorni preziosi. Il presidente dei Partenopei in queste ore ha fissato un nuovo contatto proprio con l’ex allenatore rossonero, con cui è stata già trovata – stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio – una bozza di intesa per un contratto biennale. Un incontro chiarificatore che potrebbe suggerire a De Laurentiis la soluzione ad un rebus che dura in realtà da mesi, quando il mal di pancia di Conte aveva già iniziato a contagiare l’ambiente azzurro, ma che potrebbe anche aprire un’altra strada, quella di Vincenzo Italiano.

L’attuale allenatore del Bologna incontrerà la società rossoblù domani, per mettere in chiaro il proprio futuro. Il Napoli ha sondato anche lui, ipotizzando un accordo triennale. Un profilo che non scalda la piazza, ma che tiene lontane le contestazioni, proprio quelle che con l’arrivo di Allegri si verrebbero a creare, con Italiano e che avrebbe dalla sua la speranza di portare a Napoli un gioco più marcato di quello visto con Conte e di quello prospettabile con il toscano.

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Luca Frasacco