Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore del Tottenham a partire dalla prossima stagione. L’accordo è andato in porto con 116 milioni di euro destinati al Newcastle, di cui 108 di base e il resto raggiungibile tramite bonus annuali. L’operazione porta frutti anche al Milan che, quando nella stagione 2022-2023 aveva venduto il calciatore ai bianconeri, aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del 10%, incassando oggi circa 10 milioni di euro.

Il valore di Tonali

Il valore di Tonali al 30 giugno 2026 ammonta a circa 27,57 milioni di euro. Dunque, partendo da una base di 108 milioni incassati dal Newcastle per la cessione, la plusvalenza dovrebbe aggirarsi attorno agli 80,43 milioni di euro. Ed è proprio sulla base di questa cifra che si calcola la percentuale alla quale il Milan ha diritto: considerando il 10% sulla rivendita destinato ai rossoneri, si arriva a circa 8,04 milioni di euro, cifra alla quale fa aggiunto il contributo di solidarietà (per i club che contribuiscono a formare i giovani) che ammonta a 1,62 milioni di euro. L’incasso complessivo tocca dunque i 9,66 milioni di euro.

Il motivo della scelta

Sandro Tonali approda al Tottenham, in una squadra che non giocherà la Champions League nella prossima stagione. Quello che ha convinto l’ex giocatore del Milan è la centralità della sua figura all’interno del progetto di De Zerbi, il quale da mesi lo stava puntando per portarlo il più presto possibile alla sua corte. È stato proprio l’allenatore a spiegare a Sandro quanto avesse bisogno di lui e quanto, in una squadra che non farà le coppe, il suo talento sia fondamentale per concludere il campionato in una posizione che la squadra merita. Nel prossimo centrocampo degli Spurs, dunque, Tonali farà coppia con Mateus Fernandes, portoghese di 21 anni appena acquistato per 100 milioni dal West Ham. Ed è così che avrà in mano le chiavi del del centrocampo e del gioco di De Zerbi, come lui bresciano e milanista.

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Riccardo Tombolini