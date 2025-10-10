La Campania continua a brillare nel panorama enologico nazionale, confermandosi tra le regioni più virtuose alla finale nazionale della guida Vinibuoni d’Italia 2026 del Touring Club Italiano, svoltasi il 2 e 3 ottobre all’Aminess Maestral Hotel di Cittanova (Novigrad), in Istria.

L’appuntamento, curato da Mario Busso e Alessandro Scorsone, ha raccolto oltre 730 vini finalisti da tutta Italia, selezionando i migliori 300 Top Wine e assegnando i prestigiosi riconoscimenti della Corona di Vinibuoni d’Italia e di “Oggi le Corone le decido io”.

Un risultato di prestigio per la viticoltura campana

Per la Campania si tratta di una performance straordinaria: 20 vini inseriti nella ‘300 Top Wine, un risultato che colloca la regione al quarto posto nazionale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, subito dietro a tre giganti dell’enologia italiana — Piemonte (40 vini), Toscana (38) e Veneto (23).

Un riconoscimento che conferma la qualità e la crescita costante della produzione vitivinicola campana, capace di valorizzare i propri vitigni autoctoni e di affermarsi per identità, eleganza e territorialità.

La Campania si è distinta anche nelle valutazioni parallele del progetto “Oggi le Corone le decido io”, dove una giuria composta da giornalisti, critici enogastronomici e sommelier italiani, sloveni e croati ha assegnato ben 27 Corone sui 36 vini campani finalisti.

Una percentuale di successo del 75%, tra le più alte a livello nazionale, che testimonia la solidità della regione in termini di qualità diffusa e di apprezzamento internazionale.

Dalle Falanghine del Sannio ai Fiano di Avellino, dai Greco di Tufo ai grandi Taurasi, fino ai profumi mediterranei dei vini della Costiera Amalfitana e del Falerno del Massico, la Campania si conferma una terra dal mosaico enologico unico.

Un risultato che conferma la qualità diffusa del territorio e il lavoro costante dei produttori nel valorizzare i vitigni autoctoni e il legame con la terra.

Con questi risultati, la Campania si consolida come una delle regioni più dinamiche e promettenti d’Italia, capace di unire tradizione, innovazione e un’identità enologica sempre più riconosciuta anche oltre i confini nazionali.

Assunta Funaro