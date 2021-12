Non c’è niente da fare, quando il governatore della Campania Vincenzo De Luca alza la voce, gli altri indietreggiano. È bastato un “cazziatone” e il richiamo alla responsabilità con i toni del buon padre di famiglia che tiene alla salute dei suoi figli per far fare al sindaco Gaetano Manfredi un passo indietro rispetto all’idea iniziale di festeggiare il Capodanno in Piazza del Plebiscito. «Abbiamo previsto sia un Capodanno in presenza che uno che possa essere ripreso in maniera televisiva – ha spiegato ieri il sindaco di Napoli – Abbiamo un mese davanti – ha aggiunto Manfredi – Valuteremo ovviamente l’andamento dei contagi e, quindi, in relazione a quello prenderemo decisioni appropriate. Manca un mese e davanti abbiamo tante altre scadenze importanti per la gestione dei turisti e per le zone affollate della città. Su queste – ha concluso – stiamo già agendo con ordinanze che cominceranno a essere effettive dal giorno dell’Immacolata».

Il Comune di Napoli ha già organizzato l’evento per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022, tutto pronto per il classico concertone di piazza del Plebiscito è già stato organizzato dal Comune di Napoli. L’Ente ha infatti dato il via libera per spettacolo “Passione live”, basato sul film di John Turturro, che raccontava con aneddoti, interviste, video d’epoca e con le secolari canzoni classiche napoletane quella che è la Napoli dei vicoli, popolare, folcloristica e la sua storia. Resta da capire se i napoletani parteciperanno alla notte di San Silvestro dal divano di casa propria o dalle scalinate di Piazza del Plebiscito. Vedremo, lo deciderà il sindaco di Napoli, anche se è più probabile che lo deciderà De Luca. Al governatore, infatti, poco importa di ciò che si decide nelle stanze di Palazzo San Giacomo, perchè in Campania decide lui. Se gli altri sono d’accordo tanto meglio, viceversa se ne faranno una ragione. Qui vige una legge, una soltanto, ed è quella che il presidente emana a colpi di ordinanze da Palazzo Santa Lucia.

«Io sono per sconsigliare queste feste e adottare una linea di prudenza- ha ribadito il governatore nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio – ma decidono i singoli Comuni quello che vogliono fare, salvo che non ci dovesse essere un aggravamento pesante della situazione epidemica, e in questo caso decide la Regione con ordinanze vincolanti per tutti». Un pò come dire, decidete voi ma se il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e in quel caso, volenti o nolenti sarà De Luca a decidere le sorti del Capodanno e come ha sottolineato più e più volte: decide lui e decide per tutti.

Francesca Sabella Nata a Napoli il 28 settembre 1992, affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Giornalista pubblicista segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

© Riproduzione riservata

Francesca Sabella