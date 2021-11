L’obiettivo è quello di avere quanti più vaccinati è possibile, convincendo chi è ancora scettico e procedendo a gonfie vele per quanto riguarda la somministrazione delle seconde e terze dosi. E così subito la macchina vaccinale è ripartita a pieno regime. Già dal 24 novembre le code erano lunghe agli hub vaccinali della Mostra D’Oltremare e Fagianeria a Capodimonte.

Chi può fare la terza dose

Possono avere la seconda o terza dose di vaccino tutti i maggiorenni che hanno effettuato l’ultima dose da almeno 5 mesi. Per chi ha ricevuto il monodose Jhonson si tratta della seconda dose che è valida come la terza. Verranno utilizzati i vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna, indipendentemente da quale vaccino è stato ricevuto con la prima dose.

Non fa differenza il farmaco precedentemente utilizzato (AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Johnson) e non sono previsti distinguo per fasce di età o per professione o per Comune di residenza. Non ci sono limitazioni per chi arriva da altre aree della Campania: i cittadini campani possono fare il vaccino ovunque all’interno della regione. Unica limitazione riguarda la fascia tra i 12 e i 18 anni, per la quale non è ancora arrivata l’autorizzazione dell’Aifa. Non ci sono problemi per le scorte: nei magazzini ce ne sono abbastanza per coprire questo nuovo giro di vaccinazioni.

Come fare il vaccino a Napoli: come prenotare e accedere

Per avere la seconda o terza dose del vaccino non è necessario attendere la convocazione ufficiale da parte dell’apposita piattaforma della Regione Campania. Non è necessario registrarsi in piattaforma e non c’è bisogno nemmeno della prenotazione, a differenza di quanto successo per le prime dosi. Basta che ogni cittadino si rechi negli hub appositi, nelle farmacie che offrono il servizio, nei distretti sanitari e dai medici di famiglia e riceveranno il vaccino.

Quali documenti portare per avere la terza dose

Al momento della vaccinazione è necessario esibire documento di identità e tessera sanitaria da cui verranno estrapolati i dati della somministrazione precedente. È necessario che siano trascorsi almeno 5 mesi dall’ultima somministrazione. Anche solo pochi giorni in meno potrebbero impedire la vaccinazione.

Dove fare il vaccino a Napoli: gli orari della Mostra d’Oltremare e della Fagianeria

A Napoli sono in funzione i due hub dell’Asl Napoli 1 della Mostra d’Oltremare e della Fagianeria all’interno del Bosco di Capodimonte. Gli hub sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 dal lunedì alla domenica, con orario continuato.

Dove fare il vaccino a Napoli: gli orari dei distretti sanitari

In alternativa agli hub, per la campagna vaccinale, scendono in campo anche i distretti sanitari di base. I distretti sono aperti per le vaccinazioni dal lunedì al venerdì (sabato e domenica escluso) dalle 9 alle 16 con orario continuato. Anche qui non è necessario prenotare o attendere la convocazione. Basta recarsi e aspettare il proprio turno.

Dove fare il vaccino a Napoli: farmacie e medici di base

È possibile chiedere al proprio medico di famiglia di fare il vaccino. Inoltre è possibile fare il vaccino anche presso le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale a seconda dei loro orari.

Elenco delle farmacie a Napoli dove è possibile fare il vaccino

Ferderfarma Napoli ha pubblicato sul suo sito l’elenco delle Farmacie dove è possibile vaccinarsi

1 F.G.A. DEL DOTTOR ARCIERO ACHILLE SAS VIA NICOLA NICOLINI, 36 NAPOLI 081-7807764

2 FARMACIA “MADONNA DELLA NEVE” DR. CARLO BOSCIA CORSO PONTICELLI, 23/L NAPOLI 081-5961631

3 FARMACIA INTERNAZIONALE SAS VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, 106 NAPOLI 081-5442136

4 FARMACIA ALFANI DOTT. ARTURO SRL VIA CINTIA A SOCCAVO IS., 44/45 NAPOLI 081-7283024

5 FARMACIA ALFANI DR. ERRICO ALFANI S.A.S. VIA FRANCESCO CILEA, 122 NAPOLI 081-5604582

6 FARMACIA ANDREOTTI DI AMENDOLA CARMELA SNC VIA DOUMO , 32 NAPOLI 081-456382

7 FARMACIA AQUILA REALE VIA ROMA, 252 NAPOLI 081-415524

8 FARMACIA ASTRA SAS VIA GIUSTINIANO, 36 NAPOLI 081 621201

9 FARMACIA CALABRESE DELLA DOTT.SSA ELEONORA CALABRESE S.N.C. VIA EPOMEO 243-245 NAPOLI 081-7679199

10 FARMACIA CALABRESE DELLA DOTT.SSA ELEONORA CALABRESE S.N.C. VIALE DELLE METAMORFOSI, 112 NAPOLI 081-5966174

11 FARMACIA CAMALDOLI DR. RINALDO GIANFRANCO VIA GUANTAI AD ORSOLONA NAPOLI 081-5875510

12 FARMACIA CAPRI SAS VIA ROMA, 24 CAPRI 081-8377072

13 FARMACIA CAVOUR SAS DI FRANCESCO DI DONNA & CO. PIAZZA CAVOUR, 120 B NAPOLI 081-294940

14 FARMACIA CENTRALE CIAMILLO SAS P.ZZA DE FRANCHIS N.36 NAPOLI 081-5723061

15 FARMACIA CENTRALE SNC VIA ALESSIO MAZZOCCHI, 23-25 NAPOLI 081-7514793

16 FARMACIA COLANGELO S.N.C. VIA MACEDONIO MELLONE, 90 NAPOLI 081-7518643

17 FARMACIA COTRONEO VIA LEPANTO 2 PIAZZA MARCANTONIO COLONNA, 21 NAPOLI 081-2391641

18 FARMACIA D’ANGELO NICOLETTA VIA VITTORIO EMANUELE, 25 NAPOLI 081-7541124

19 FARMACIA DE TOMMASIS SRL PIAZZA FRANCESCO MUZIY, 24-25-26 NAPOLI 081-5563156

20 FARMACIA DEL BORGO SAS SANT’ANTONIO ABATE, 102 NAPOLI 081-451868

21 FARMACIA DEL SOLE SRL DEL DOTTORI PASQUALE RUSSO E LETIZIA LIMONE PIAZZA CAVOUR, 150/151 NAPOLI 081-446000

22 FARMACIA DEL VOMERO DR. ASTUNI CASTAGNA ATTILIO VIA MAURIZIO PISCICELLI 138-140-142 NAPOLI 0815795693

23 FARMACIA DI LULLO DEL DR GIUSEPPE LORITO & C SAS VIA GENOVA, 27 NAPOLI 081-268303

24 FARMACIA DI LULLO DEL DR GIUSEPPE LORITO & C SAS VIA DOMENICO MORELLI, 22 NAPOLI 081-7643977

25 FARMACIA DI LULLO DEL DR GIUSEPPE LORITO & C SAS CORSO VITTORIO EMANUELE, 437 NAPOLI 0812139662

26 FARMACIA DOTT.SSA ANNALISA CORCIONE VIA EMANUELE GIANTURCO 139-141-143 NAPOLI 081-5623351

27 FARMACIA DR GIOVANNI RUSSO E CO SAS VIA PIGNA, 175 NAPOLI 081-5601306

28 FARMACIA DR MELE SRL SANTA MARIA ANTESAECULA, 63 NAPOLI 081-454804

29 FARMACIA D’URZO ALESSIO VIA CASERTA AL BRAVO, 124 NAPOLI 081-7389332

30 FARMACIA ELIFANI DEL DOTT. MICHELE DI IORIO VIA BELVEDERE, 6 NAPOLI 081-5567599

31 FARMACIA ETTORE FLORIO DEI DOTT.RI ETTORE E PATRIZIA FLORIO SNC PIAZZA LEONARDO, 25-26-27-28 NAPOLI 081-5560924

32 FARMACIA FIGURELLI VITO VIA VESPUCCI, 77 NAPOLI 081-5540315

33 FARMACIA FRANCESCO PARISI VIA SANTA LUCIA, 106 NAPOLI 081-7640126

34 FARMACIA GARIBALDI DI DOTT.SA DI GIACOMO CHERUBINA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 18 NAPOLI 081-5540035

35 FARMACIA GARZIA SAS CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, 102 NAPOLI 081-7523685

36 FARMACIA GIANGRIECO DOTT. GAUDIO GIOVANNI VIA NUOVA POGGIOREALE 162/A-B NAPOLI 081-261327

37 FARMACIA GRECA SNC VIA CARLO DE MARCO, 9 NAPOLI 081-7515426

38 FARMACIA HELVETHIA DEL DOTT. DONATO GRISPELLO CORSO UMBERTO N 290 C NAPOLI 081-5541863

39 FARMACIA INTERNICOLA S.A.S. DELLA DOTT.SSA CLELIA SIBILIO VIA TINO DA CAMAINO, 20 NAPOLI 081-5563966

40 FARMACIA IORIO VIA LABRIOLA, 5,6,7 NAPOLI 081-5434561

41 FARMACIA LENTINI DR CARLO VIA PAOLO DELLA VALLE , 95,97,99 NAPOLI 081-7283814

42 FARMACIA LEONE MARINA VIA TASSO, 81G1 NAPOLI 081-7612164

43 FARMACIA LEONE ROBERTO ATRIO STAZIONE CENTRALE NAPOLI 081-268881

44 FARMACIA LEOPARDI SNC DEI DOTT. CASTELLANO E STABILE VIA LEOPARDI 192 NAPOLI 081-628047

45 FARMACIA LO CONTE DR. WALTER VIA SALVATOR DALI’ , 45 NAPOLI 081-5887155

46 FARMACIA MARTA DE BIASI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 103/105 NAPOLI 081-266331

47 FARMACIA MATER DEI VIA GUGLIELMO APPULO, 13 NAPOLI 081-5498709

48 FARMACIA MAURELLI VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA, 41 NAPOLI 081-416950

49 FARMACIA METROPOLITANA s.r.l. Dott. TRIFARI GENNARO EMILIO SCAGLIONE, 64-66 NAPOLI 0817401503

50 FARMACIA MURA GRECHE DOTT. ALDO FUSCO PIAZZA MURA GRECHE, 14 NAPOLI 081-287947

51 FARMACIA MUROLO SRL PIAZZALE SALVATORE LO BIANCO, 16/17 NAPOLI 081-7597105

52 FARMACIA MUSELLA DR.A MADDALENA COZZOLINO & C S.N.C. VIA ALESSANDRO MANZONI, 153 C/D NAPOLI 081-7692114

53 FARMACIA NAPOLI S.R.L. CORSO ARNALDO LUCCI , 67 NAPOLI 081-5544948

54 FARMACIA ORLANDO SNC CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 317 NAPOLI 081-201493

55 FARMACIA PISANI SNC VIA FORIA, 113 NAPOLI 081-440960

56 FARMACIA PISAPIA AURELIA VIA MERLIANI, 37 NAPOLI 081-5567910

57 FARMACIA PRINCIPE UMBERTO SNC VIA FIRENZE, 84 NAPOLI 081-563-54-26

58 FARMACIA PROCACCINI VIA DIOCLEZIANO, 220 NAPOLI 081-7627528

59 FARMACIA RICCIARDIELLO SNC VIA GIUSEPPE ORSI, 99 NAPOLI 081-5569733

60 FARMACIA RUSSO MAURIZIO P.ZZA CAVOUR, 174 NAPOLI 081-454281

61 FARMACIA S. CARLO MIGLIUCCI S.A.S. DOTT. D’ANGELO SILVIA CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 218 NAPOLI 081-293840

62 FARMACIA SALVATI VERONICA CORSO MARIANELLA 25-E NAPOLI 081-7403715

63 FARMACIA SAN GERARDO VIA MIANO 102-104 NAPOLI 081-5434131

64 FARMACIA SAN GIOVANNI A CARBONARA DOTT.SSA MAURIZIA CARRANO VIA CARBONARA, 70 NAPOLI 081-210901

65 FARMACIA SAN LUIGI S.A.S DOTT.SSA COTRONEO VIA POSILLIPO, 239/ NAPOLI 081-7691217

66 FARMACIA SAN ROCCO DI N.TRANFAGLIA VIA SAN ROCCO, 60 NAPOLI 081-7415841

67 FARMACIA SEGRETO SAS VICOLETTO BELVEDERE, 1/6 NAPOLI 081-7146181

68 FARMACIA SINNO DR PAOLO VIA CILEA, 305 NAPOLI 081-640241

69 FARMACIA STABILE MARIA LUISA VIA CAMPI FLEGREI, 11 NAPOLI 081-5702515

70 FARMACIA STABILE METROPOLITANA SAS VIA G. CESARE, 70 NAPOLI 081-5937583

71 FARMACIA STABILE SAS DOTT.SSA STEFANIA STABILE &C VIA PIETRO COLLETTA, 32 NAPOLI 081-5539004

72 FARMACIA VONA E DOTT. PETRUCCI M. E D. SNC VIALE CAVALLEGGERI D’AOSTA 116-B NAPOLI 081-2302419

73 FARMACIA ZETA S.N.C DEI DOTT VIVIANI RODOLFO E PIER PAOLO CORSO SIRENA, 286 NAPOLI 081-5725976

74 FARMACIE ARISTON DEL DOTTOR ANGELO PADOVANI VIA CAMPEGNA, 3A-3B NAPOLI 081-5934502

75 FARMACIE DAFNE SNC VIA NUOVO TEMPIO S.PIETRO A PATIERNO, 191 NAPOLI 081-7050104

76 FARMACIE D’AVERSA VIA GIOVANNI DIACONO, 77/79 NAPOLI 081-7372326

77 FARMACIE DEI GOLFI SAS PIAZZETTA DUCA D’AOSTA, 260 NAPOLI 081-416105

78 FARMACIE DEL MARE DI SIMONA DE FALCO & C. SAS CORSO VITTORIO EMANUELE, 475 NAPOLI 081-5493400

79 FARMACIE DEL SORRISO SAS VIA FILIPPO BOZZELLI 19 A/B NAPOLI 081-7803565

80 FARMACIE INTERNAZIONALI SAS VIA ALESSANDRO MANZONI, 26/F NAPOLI 081-646401

81 FARMACIE INTERNAZIONALI SAS VIA SAN DONATO, 18 PIANURA NAPOLI 081-7261366 081-7643735

82 FARMACIE LEONE SRL VIA SANTA MARIA A CUBITO, 441A/B NAPOLI 0817400244

83 FARMACIE RUGGIERO SNC DEI DR.I G. F. E G. RUGGIERO E C CORSO CHIAIANO, 28 NAPOLI 081-7400464

84 FARMACIE RUGGIERO SNC DEL DOTT CARMINE RUGGIERO E CO. CUPA S. CESAREO, 30 NAPOLI 081-7540156

85 FARMAHEALTH SNC – FARMACIA GRILLI VIA LIVIO ANDRONICO, 45 -47-49 NAPOLI 081-7678901

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

