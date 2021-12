I no vax non si fermano nemmeno l’ultimo dell’anno. In un 2021 carattarizzato da manifestazioni a cadenza settimanale contro il green pass e il vaccino anti Covid-19, gli allergici al passaporto verde e ai sieri contro il coronavirus si danno appuntamento la sera del 31 dicembre a piazza del Popolo per una festa che, promettono, “sarà indimenticabile”.

La locandina dell’evento circola sul gruppi Telegram “Info della Libera scelta” e promette “un Capodanno che nessuno potrà mai dimenticare”.

Assembrati e non vaccinati, gli oppositori delle misure messe in campo per contrastare la pandemia sono pronti a cantare, ballare e assistere ai fuochi d’artificio a mezzanotte.

Ma per i no vax non c’è nulla da festeggiare. Al grido “No Green Pass”, si legge sulla locandina, l’appuntamento ha lo scopo di lanciare un “segnale al mondo intero: l’Italia non avrà nulla da festeggiare, sta ancora opponendosi a questa grande ingiustizia”.

I no vax, per l’ultima serata dell’anno, promettono uno spettacolo d’eccezione. A riprendere la riunione ci saranno “droni che filmeranno dall’alto”. In un tam tam di messaggi, i partecipanti all’evento non autorizzato invitano i commilitoni ad accendere il Capodanno di piazza del Popolo.

L’appuntamento si presenta in un momento critico per la gestione degli eventi festivi organizzati dal Comune di Roma. A causa dell’impennata di contagi di Covid-19, il Campidoglio ha recentemente cancellato il Concertone di Capodanno, previsto al Circo Massimo, dopo l’annullamento della tradizionale festa della Befana di Piazza Navona.

