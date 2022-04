La tutela degli indifesi, la procreazione assistita, l’eutanasia e il nuovo ruolo dei giuristi di fronte ai nuovi scenari, alle nuove esigenze e ai nuovi temi del nostro tempo. Il congresso nazionale dell’Ami, l’Associazione dei matrimonialisti italiani si terrà a Napoli per discutere de «I diritti degli indifesi e i grandi temi etici del diritto di famiglia. Scienza e giustizia a confronto». L’evento si terrà al centro congressi dell’università Federico II, con interventi di avvocati, giuristi, medici, giornalisti, docenti universitari.

Sarà presente l’attivista ed ex parlamentare Marco Cappato, promotore della campagna Eutanasia legale, che con un contributo video offrirà una testimonianza sulla sua esperienza. «Sempre più spesso – spiega la presidente dell’Ami Valentina de Giovanni – il giurista, così come il medico, si trova a confrontarsi con materie delicate, in un confine incerto tra diritti, doveri e principi etici». Di fronte ai nuovi scenari, ai nuovi ruolo anche dei giuristi, il congresso approfondirà «il tema della condizione sociale, culturale e giuridica degli indifesi, i soggetti deboli dell’ordinamento che necessitano di particolari forme di tutela». E inoltre i grandi temi etici del diritto di famiglia alla luce di recenti decisioni giurisprudenziali, in primis l’eutanasia, la procreazione medicalmente assistita, il diritto all’anonimato, in un’ottica di confronto anche con il mondo scientifico e con i nuovi orizzonti della deontologia dell’avvocato in materia di diritto di famiglia.

