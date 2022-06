È stata condannata a 20 anni di carcere Ghislaine Maxwell. L’ex compagna del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in un carcere di Manhattan nel 2019 mentre attendeva il processo per la sua vicenda, era stata ritenuta colpevole sei mesi fa da una giuria di New York di aver “reclutato, plasmato e addestrato” minorenni, tra il 1994 e il 2004, affinché fossero abusate dal finanziere e da altri ospiti della coppia. “È il più grande rammarico della mia vita aver conosciuto Epstein”, ha detto la donna in aula, in uniforme carceraria blu e caviglie incatenate, prima della lettura della sentenza.

L’accusa aveva chiesto una condanna tra i 30 e i 55 anni. Per la condotta “scandalosamente predatoria” e lo “spietato disprezzo per gli altri esseri umani”. I pubblici ministeri avevano descritto Maxwell nella requisitoria come “una criminale calcolatrice, sofisticata e pericolosa che predava ragazzine vulnerabili e le istruiva per gli abusi sessuali”. Le vittime degli adescamenti erano infatti in genere minorenni povere e con storie difficili alle spalle. La donna è stata condannata infine dalla giudice di New York Alison Nathan a vent’anni, il massimo previsto dalle linee guida della Giustizia americana.

Maxwell, 60 anni, ha descritto il suo ex fidanzato come un “uomo manipolativo, furbo e padrone di sé” che ha ingannato tutti nella sua orbita, e si è detta “dispiaciuta” per il dolore che le sue vittime hanno subito. Presenti in aula anche Annie Farmer e un’altra donna nota come “Kate”, due delle quattro accusatrici di Maxwell. I loro racconti hanno inchiodato la donna. La difesa aveva chiesto una pena massima di cinque anni per l’assistita sostenendo che la donna è il capro espiatorio dei crimini di Epstein e invocando la sua infanzia “difficile, traumatica, con un padre prepotente, narcisista ed esigente”.

I reati sessuali contestati erano in tutto sei, tra cui traffico sessuale di minorenni e abusi. Maxwell è figlia del magnate dell’editoria Robert Maxwell. È da due anni in carcere. Da domenica scorsa è sorvegliata speciale in quanto si teme il suicidio anche se una perizia psichiatrica ha escluso la tendenza al gesto estremo. Anche Virginia Giuffre ha accusato Maxwell di averla abusata sistematicamente, “mi aveva ingaggiata, spiegato cosa fare, addestrata a diventare una schiava sessuale”. La 38enne è la stessa donna che ha costretto il principe Andrea a pattuire un accordo dopo aver raccontato di esser stata vittima di una violenza sessuale quando aveva 17 anni. Un caso che ha imbarazzato non poco la Casa Reale britannica.

Il caso Epstein è stato tra i più scandalosi esplosi negli ultimi anni. È esploso in faccia alle alte società di Stati Uniti e Regno Unito. Ghislaine era figlia della storica francese Elisabeth Meynard e dell’editore britannico Robert Maxwell, ultima di nove figli, amica di Bill Clinton e Donald Trump tra gli altri. Dopo aver lavorato da giornalista ed esser diventata regina delle socialite londinesi si era trasferita a New York, in seguito alla misteriosa morte del padre al largo delle Canarie, dove aveva incontrato Epstein. La coppia vantava contatti e amicizie nel jet set americano. Anche dopo la fine della storia d’amore tra i due Maxwell ed Epstein avevano continuato nelle loro attività criminali.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte