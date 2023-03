Ci sono buone possibilità che una squadra italiana torni in finale di Champions League. Il sorteggio andato in scena a Nyon ha decretato gli accoppiamenti per i quarti di finale della massima competizione Europea. Le italiane in corsa sono Inter, Milan e Napoli. Sarà derby italiano tra queste due ultime, mentre l’Inter se la vedrà con il Benfica.

L’andata Milan-Napoli a Milano, il ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. In quei giorni le due squadre si affronteranno anche per il campionato di Serie A, il 2 aprile. I nerazzurri di Milano hanno pescato invece i lusitani del Benfica. La vincente delle due si affronterà per la semifinale, un accoppiamento che da quella parte del tabellone vede tre squadre su quattro italiane. C’è il 25% di possibilità che una squadra italiana arrivi in finale, prevista a Istanbul il 10 giugno.

Gli altri accoppiamenti: Real Madrid-Chelsea, Manchester City-Bayern Monaco. L’ultima volta che una squadra italiana ha vinto la Champions League era il 2010, l’anno del Triplete dell’Inter di José Mourinho. L’ultima volta che un’italiana ha giocato una finale di Champions League era il 2017. Quella volta la Juventus perse nella finale di Cardiff contro il Real Madrid.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

