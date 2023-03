Diego Armando Maradona Jr lascia il Napoli United. Si è dimesso l’allenatore primo figlio del pibe de Oro Diego Armando Maradona, insieme con tutto il suo staff. Lo ha comunicato in una nota sui social la stessa società, con “molto dispiacere”. Diego Jr era diventato allenatore dello United a partire dalla stagione 2021/2022. Il club al momento milita nel Girone A della categoria Eccellenza in Campania.

“Dopo un lungo confronto e con molto dispiacere, stamattina abbiamo dovuto accettare le dimissioni di mister Diego Armando Maradona junior e del suo staff – si legge nel post condiviso sui social dalla società – Gli riconosciamo, in questi due anni, una grande abnegazione e una grande professionalità, soprattutto in un momento difficile, sia dal punto di vista organizzativo che economico, come quello che stiamo affrontando in questo ultimo anno. Dal primo all’ultimo giorno abbiamo conosciuto persone che rispettano profondamente il gioco del calcio, che amano il proprio lavoro al di là delle responsabilità che esso comporta. Auguriamo a tutti il migliore prosieguo in questo mondo che sappiamo tutti difficile ma che avrebbe bisogno di più professionisti come loro”.

L’anno scorso la società aveva sfiorato la promozione, un sogno infranto soltanto ai Playoff. L’ultima partita, sabato scorso in casa, allo stadio Vallefuoco di Mugnano. Una sconfitta, 1 a 0 per la Sporting Club Ercolanese. A questo punto della stagione il Napoli United era sesto in classifica a 50 punti, in lotta per rientrare nella zona Playoff.

Classe 1986, Diego Jr è nato il 20 settembre (il padre era appena diventato campione del Mondo con l’Argentina al torneo in Messico) da una relazione di Maradona con Cristiana Sinagra. Dopo la paternità dichiarata ufficialmente nel 1993 dal Tribunale cambiò il cognome in Maradona. Venne riconosciuto ufficialmente dal padre nel 2007. Ha vinto il campionato con la Napoli Beach Soccer e nel 2018 ha vinto il campionato di Promozione con l’Afro Napoli, prima che questa mutasse il nome in Napoli United. Ha vestito la maglia della Nazionale italiana di Beach Soccer.

Il calcio è “la mia più grande passione, la mia quotidianità. La prima cosa che penso quando mi alzo e l’ultima prima di andare a dormire, appena dopo la mia famiglia. E nessuno me l’ha inculcata questa passione. Anche da piccolo il mio giocattolo preferito è sempre stato il pallone – ha raccontato a Il Riformista – Sono appena alla mia prima esperienza, ci vuole tempo. Ma il mio sogno è lo stesso sogno di quando ero bambino, quando sognavo di giocare con la maglia del Napoli allo Stadio San Paolo”.

