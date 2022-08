L’accordo tra Partito Democratico e Azione è stato l’accordo più breve nella storia della politica italiana: un flirt estivo in pratica, durato neanche una settimana. Enrico Letta e Carlo Calenda solo martedì scorso avevano annunciato l’intesa all’interno della coalizione di centrosinistra per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Calenda ieri ha annunciato lo strappo, in diretta alla trasmissione Mezz’ora in più di Lucia Annunziata su Rai3.

A fare chiarezza sulla vicenda è Riccardo Magi, deputato della Repubblica di +Europa, il cartello nel quale Calenda si era unito per correre alle elezioni. E con il quale ormai il rapporto sembra compromesso – l’ex ministra Emma Bonino ha annunciato che resterà con Letta. Calenda ha attribuito la rottura all’inclusione nell’alleanza di Sinistra Italia ed Europa Verde, oltre a Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci.

L’ex ministro ha parlato di “ammucchiata”, di distanze incolmabili sull’agenda Draghi, termovalorizzatori e rigassificatori, posizionamento atlantico e revisione del reddito di cittadinanza con i partiti a sinistra del Pd. La rottura, prima di andare in onda, era stata anticipata da Calenda al ministro della Cultura dem Dario Franceschini e a +Europa. “È evidente che ha avuto un ripensamento. Lo rispetto. Ma non può dire che non sapeva”, ha detto a Il Corriere della Sera il segretario nazionale di +Europa Benedetto della Vedova sull’accordo tra Pd e Si-Ev.

IL POST DI RICCARDO MAGI