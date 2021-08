È Filippo detto Pippo Ganna l’eroe del giorno in Italia: medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nell’inseguimento a squadre maschili nel ciclismo su pista. Sesto Oro per l’Italia in Giappone. Nella finale per il primo posto il quartetto azzurro – Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan – ha superato la Danimarca.

Ganna è stato il trascinatore del gruppo, campione del mondo in carica della crono, protagonista degli ultimi Giri d’Italia. Ha chiuso lui l’inseguimento, negli ultimi due chilometri. Battuto anche il record del mondo alla velocità media di 64,775 km all’ora, 3’ 42” 307. Ganna viene paragonato a una Ferrari, lo hanno soprannominato “Top Ganna”, è ormai un vero e proprio personaggio dell’Italia sportiva.

Ganna è legato da sette anni a Carlotta Morino, commercialista, nata a Biella nel 1995. Ha studiato al liceo scientifico si è laureata in Economia. Non si tratta di una coppia avvezza a mostrare la loro relazione: la vivono in maniera riservata. Non si espongono particolarmente sui social network. I due si sarebbero conosciuti durante una gara di ciclismo organizzata dal padre della ragazza vicino Biella. E da allora non hanno mai smesso di tenersi in contatto.

Chi è Filippo “Pippo” Ganna

“Pippo” Ganna è nato a Verbania, provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, il 25 luglio 1996, ma vive a Vignone. Ha gareggiato negli Allievi con il Pedale Ossolano dal 2011 al 2012, ottenendo 20 vittorie, tra cui il campionato nazionale a cronometro, al secondo. Ha debuttato negli juniores con la Castanese Verbania e l’anno dopo ha vinto il titolo Nazionale Juniores di Inseguimento Individuale.

Nel 2016 è diventato campione italiano crono e ha vinto la medaglia crono agli Europei. Ai Campionati del mondo su pista di Londra ha stabilito in qualificazione il nuovo record italiano nell’inseguimento individuale (4’16’’127) aggiudicandosi poi il mondiale di specialità. È passato professionista nel 2017. Lo stesso anno ha conquistato il titolo su pista inseguimento individuale agli Europei di Berlino, argento individuale e bronzo a squadre nell’inseguimento a Hong Kong, capoclassifica in una corsa a tappe per la prima volta alla Vuelta a San Juan in Argentina, mondiale nell’inseguimento individuale con nuovo record italiano (4’13’’622 in semifinale, 4’13’’607 in finale).

Al debutto con il Team Sky nel 2019 si è imposto della prima tappa del Tour de la Provence. A marzo ha conquistato invece il suo terzo titolo mondiale nell’inseguimento individuale e a giugno il titolo italiano di cronometro e il bronzo nel 2020 al mondiale su strada dello Yorkshire. A febbraio 2020 ha conquistato il suo quarto titolo iridato di pista inseguimento a Berlino e si è aggiudicato l’oro a Imola 2020 nella cronometro a squadra. Ha battuto il record di Fabian Cancellara alla crono conclusiva della Tirreno-Adriatico 2020.

