Ines Rau è già nella storia: è stata la prima modella transgender a finire sulla copertina di Playboy, era il 2017. È finita invece al centro del gossip, in Francia e non solo, in questi giorni per una sua presunta relazione con il calciatore Kylian Mbappé. Attaccante tra i più forti e famosi al mondo, stella del Paris Saint Germain e della Nazionale francese.

Perciò il pettegolezzo ha fatto il giro del web in pochi minuti. In Francia hanno basato il gossip sulle foto che hanno ritratto i due insieme, presunti piccioncini. Da parte dei due non è arrivato nessun commento. E quindi la storia è cresciuta. Se ne parla tra l’altro nei giorni in cui Mbappé è stato tirato in ballo anche nella grottesca vicenda del compagno di nazionale e centrocampista della Juventus Paul Pogba.

Quest’ultimo, a quanto pare ricattato dai fratelli e da un clan di amici che pretendevano da lui laute somme di denaro, avrebbe secondo le accuse dei ricattatori assunto un marabutto, una sorta di santone musulmano, per lanciare maledizioni su avversari e compagni di squadra. Tra i quali appunto l’attaccante del Psg. Mbappé non ha replicato, nessun commento anche per quanto riguarda questa storia.

Mbappé, per tornare al gossip, si starebbe frequentando con la modella da qualche mese. I due sarebbero stati avvistati per la prima volta lo scorso maggio al Festival del cinema di Cannes. I paparazzi hanno scattato foto ai due in atteggiamenti intimi e spensierati a bordo di uno yacht. Le fotografie li ritraggono sorridenti. La storia presunta non è stata confermata dai due, quindi è solo di gossip che si parla. Certo i media sono impazziti dietro alla notizia.

Rau è un personaggio, già emblematico per la sua storia. È nata a Parigi nel 1990 da genitori algerini ed è nota in tutto il mondo per essere stata la prima transgender sulla copertina di Playboy. A 16 anni è stata sottoposta a un intervento per cambiare sesso, a 24 anni ha raccontato pubblicamente la sua storia, ricostruita dalla sua stessa voce nel libro autobiografico Woman, pubblicato nel 2018. “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna”, scriveva nel volume.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

