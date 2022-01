Istrionico, trasgressivo, anticonformista. Achille Lauro, 31 anni, cantante tra i favoriti in gara a Saneremo 2022, ha recentemente svelato un suo segreto che in pochi avrebbero mai immaginato: è fidanzato da molto tempo con Francesca con cui ha una relazione molto stabile ma che tuttavia tiene lontano dai riflettori.

Nome d’arte di Lauro De Marinis, ha vissuto per 5 mesi da solo su un’isola “per lavorare senza distrazioni” lontano da tutti, come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Della fidanzata Francesca si sa poco o nulla. Ma a rendere pubblica la notizia della sua relazione sentimentale è stato proprio il cantante che a Domenica In ha raccontato la sua love story: “ Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”, ha raccontato ospite da Mara Venier.

Per il resto la relazione è avvolta nel mistero. Non è noto quando si siano conosciuti e come sia scattato l’amore tra i due. Si sa che la ragazza ha 31 anni, una passione per i tatuaggi e la passione per vita “un po’ wild”, proprio come quella del fidanzato, come riporta Cosmopolitan. La notizia metterebbe certamente a tacere i vari pettegolezzi che si erano diffusi su di lui che lo vogliono fidanzato segretamente con il collega Boss Doms, ma anche ai tantissimi gossip circolati nel corso degli ultimi anni che volevano Lauro alle prese con svariate frequentazioni come quelle come Marco Mengoni, Elettra Lamborghini e la ex concorrente de L’isola dei famosi Mireya Stabile.

Nel salotto di Mara Venier Achille Lauro ha detto: “L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”, ha proseguito il 31enne, le cui parole tradiscono l’esistenza di un legame molto forte e profondo con la compagna di cui non si sa nulla. Tuttavia anche Damiano David con Giorgia Soleri dei Maneskin hanno tenuto segreta la loro relazione per ben 4 anni.

