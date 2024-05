Nico Cutugno, il figlio del celebre cantante Toto, è ospite a Domenica In il 5 maggio. Nella puntata del programma condotto da Mara Venier su Rai1, è previsto uno spazio per ricordare il cantautore italiano: ne parleranno, oltre al figlio Nicola, in arte Niko, anche altri personaggi che lo hanno conosciuto.

Chi è Nico, il figlio di Toto Cutugno nato da un tradimento

Nico Cutugno è nato nel 1989, oggi ha 35 anni. Non si hanno molte notizie del figlio di Toto Cutugno, tranne per le poche informazioni che il cantante ha rilasciato negli anni, prima della sua morte avvenuta nell’agosto del 2023. Nicola non nacque dalla relazione tra Toto e la moglie Carla Galli, bensì da una relazione extraconiugale con un’amante, tale Cristina. “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto”, raccontò Toto Cutugno al Corriere della Sera tempo fa. “La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome” ha aggiunto il cantautore in merito alla reazione della moglie.

Chi è Nico Cutugno, il figlio di Toto: la laurea e la relazione con il padre

Nico Cutugno, aveva spiegato lo stesso Toto, si è laureato in Economia. “È uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro paese dovrebbe puntare”, disse il cantautore sempre intervistato. In un altro intervento su Tv, Sorrisi e Canzoni nel 2019, Toto Cutugno ha parlato del suo essere padre: “Merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno. Cosa mi ha insegnato lui? A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie”. I due erano legati anche da una profonda passione per la musica.

Nico Cutugno, i post del padre

In un post nel 2018, Toto Cutugno su Instagram ha dedicato un post al figlio in occasione del suo 29esimo compleanno. “Oggi il mio ragazzo compie 29 anni. Festeggeremo il suo compleanno a Parigi con tanti amici (una trentina) Niko è la mia luce illumina le mie giornate e grazie a Dio ora vive a Milano e quindi siamo quasi sempre insieme. Buon compleanno figlio mio ti auguro poche cose ma fondamentali per vivere una vita serena.. Amore… rispetto… sincerità… lealtà… generosità… amicizie vere… e tanta ma tanta salute. Auguri ragazzo mio. Domani sera saremo tutti insieme nel tempio della musica!”, ha scritto Toto Cutugno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani