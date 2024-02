Sul palco dell’Ariston, nella terza serata del Festival di Sanremo, ci sarà anche Paolo Jannacci, figlio del famoso cantautore Enzo Jannacci e di Giuliana Orefice. Il musicista 51enne sarà ospite di Amadeus e Teresa Mannino insieme a Stefano Massini.

Chi è Paolo Jannacci

Nato nel 1972 a Milano, Paolo Jannacci è l’unico figlio di Enzo Jannacci e di sua moglie Giuliana Orefice. Fin da piccolo, all’età di sei anni, inizia a studiare musica con Lina Marzotto Pollini e Davide Tai. Poi impara strumento e armonia anche dal padre Enzo, da Paolo Tomelleri e dal maestro Ilario Nicotra. Diventa musicista professionista nel 1988 mentre nel 1990 si diploma al liceo linguistico Internazionale di Milano.

Paolo Janni è sposato con Chiara e ha una figlia di nome Allegra, nata nel 2008. Ora insegna musica d’insieme al Centro Professione Musica di Milano, e compone colonne sonore per film, serie, pubblicità e produzioni discografiche.

Paolo Jannacci a Sanremo con Stefano Massini

Per Paolo Jannacci non si tratta della prima volta al Festival. Già nel 2020 ha partecipato alla gara, portando il brano Voglio parlarti adesso, raggiungendo però solo 16esimo posto finale. Oggi, salirà sul palco dell’Ariston insieme a Stefano Massini: i due presenteranno un brano inedito dal titolo “L’uomo nel lampo“, dedicato alla questione delle cosiddette morti bianche, cioè le morti sul lavoro. Jannacci e Massini collaborano da diverso tempo, dallo spettacolo teatrale “Storie” prodotto da Piccolo Teatro di Milano e andato in scena in tutta Italia nel 2020.

La canzone contro le morti sul lavoro

Jannacci ha spiegato perché salirà sul palco di Sanremo e la canzone L’uomo nel Lampo: “Non sono qui per fare proclami ma raccontare in punta di piedi quello che un artista dovrebbe suggerire, pensiamo sia un nostro compito e dovere poter raccontare qualcosa. Questo brano dal punto di vista musicale ha una costruzione a volte anche drammatica”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani