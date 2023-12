Dovrà difendersi dall’accusa di aver ucciso la moglie Rohan Dennis, l’ex campione di ciclismo australiano arrestato nelle scorse ore. Secondo quanto ricostruito dalla polizia australiana, Dennis, 33 anni avrebbe investito volontariamente la donna con il suo van. La moglie di Dennis era la ex ciclista olimpica e professionista Melissa Hoskins, 32 anni. L’incidente sarebbe avvenuto a pochi metri dalla casa di famiglia ad Adelaide, nel lussuoso sobborgo di Medindie, dove la famiglia si era trasferita da pochi giorni. La coppia aveva due figli piccoli ed era sposata dal 2018. Secondo quanto riferiscono i principali media australiani, a partire dal The Adelaide Advertiser, la 32enne Hoskins è stata soccorsa con gravi ferite e portata d’urgenza al Royal Adelaide Hospital ma è morta in seguito alle ferite riportate.

Dennis, due volte campione del mondo a cronometro, è stato arrestato perché accusato di aver causato la morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa. Dennis è stato poi rilasciato su cauzione per comparire davanti alla Magistrates Court di Adelaide il 13 marzo prossimo. L’incidente si è verificato la sera del 30 dicembre.

Chi è Rohan Dennis

Dennis, 33 anni, ha vinto l’oro ai Giochi del Commonwealth dello scorso anno a Birmingham, dopo aver vinto il bronzo nella cronometro individuale maschile alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Ha annunciato il suo ritiro all’inizio di quest’anno, ringraziando proprio la moglie nel suo messaggio ai fan. “Grazie Melissa Dennis per avermi supportato durante tutta la mia carriera professionale, il tutto mentre crescevi due dei migliori bambini che avrei mai potuto chiedere”, ha scritto Dennis sui social.

Dennis vanta due titoli mondiali nella cronometro individuale e due in quella a squadre, ma anche una vittoria di tappa al Giro d’Italia, una al Tour de France e due alla Vuelta. In più la sua carriera è arricchita da un argento olimpico su pista e due titoli mondiali nell’inseguimento a squadre, nonché dal proprio nome nell’albo d’oro del record dell’ora. Anche Melissa Hoskins, 32 anni, è stata una ciclista, campionessa del mondo nell’inseguimento a squadre nel 2015, più volte campionessa australiana nella stessa disciplina.

