A Domenica In torna Giovanni Scialpi, che omaggia Domenico Modugno. Scialpi, che negli ultimi anni si fa chiamare anche Shalpy, è un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. Scialpi nasce a Parma il 14 maggio del 1962, è figlio unico. Il padre è un agente di polizia mentre la madre una segretaria di un istituto farmacologico.

Giovanni Scialpi, la carriera e gli inizi

Negli anni Ottanta, Scialpi riscuote particolare successo e ha un periodo di grande celebrità, in particolare tra le giovani generazioni. I suoi brani Rocking Rolling, Cigarettes and Coffee e No East No West gli fanno guadagnare molta ribalta. Nel 1988 vince il Festivalbar con la canzone “Pregherei”.

I Festival di Sanremo

Scialpi partecipa a diverse edizioni del Festival di Sanremo. La prima nel 1986, con No East No West. Arriva al 16° posto ma ottiene grandi vendite. Sempre nell’estate dell’86, il cantante partecipa al Festivalbar e promuove Cry (la voce dentro), il lato B del singolo presentato al Festival. Tornerà a Sanremo anche l’anno successivo, nel 1987 con “Bella età” ma l’accoglienza del pubblico sarà tiepida.

Dopo qualche anno, ancora una partecipazione a Sanremo, nel 1992 con “È una nanna” ma viene eliminato durante la prima serata, e l’album che fa uscire a ridosso del Festival non ha successo. Comincia così la crisi per Scialpi.

La vita privata di Scialpi

Non si sa molto della vita privata di Scialpi, se non qualcosa che è emerso dalle sue interviste o apparizioni televisive. Il padre è scomparso nel 2004, quando lui partecipa a “Music Farm”, mentre alla madre Giuseppina viene diagnosticato l’Alzheimer. Il cantante accudisce per molti anni la madre, fino alla morte nel 2018.

Nel giugno del 2020 annuncia il suo ritiro dalle scene, a causa del sistema discografico italiano, ma pochi mesi dopo, a novembre, esce in radio il nuovo singolo Let it snow cantato in inglese, ma non ottiene il successo sperato. Nel 2021 ha ammesso di vivere in condizioni difficili e indigenti, mentre nel 2023 partecipa a Tale e Quale Show, ma è costretto al ritiro dopo poche puntate per motivi di salute.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani