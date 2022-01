Yuman è un nome d’arte nato dalla crasi tra il suo nome di battesimo e “Human”. Yuman è uno dei Giovani arrivato tra i big alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Si è conquistato il palco dell’Ariston con la canzone Mille Notti. Canterà in gara con Ora e Qui. “È un invito a cogliere l’attimo, il classico ‘carpe diem’. Penso che sia il mio momento: sono pronto a tutto e sto lavorando giorno e notte”, ha detto in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

All’anagrafe Yuri Santos Tavares Carloia, è nato a Roma nel 1995. Figlio di padre capoverdiano e mamma romana. Ha cominciato a scrivere giovanissimo. Dal 2015 ha cominciato a spostarsi tra Londra e Berlino per arricchire il suo baglio artistico. La label Leave Music a partire dal 2016 ha cominciato a produrre il giovano artista. Così sono nati i nuovi brani edita da Universal Music.

Il suo primo singolo, Twelve, è del 2018. Entrò in rotazione in radio fm come 102.5, Radio Deejay, Radio Rai. Grazie a Run è partito per un tour estivo in Germania. Il suo disco d’esordio, Naked Thought, del 2019, è stato presentato nelle principali radio italiane. È stato tra i pochi artisti italiani scelti dal festival South By Southwest (SXSW) che si tiene ogni anno ad Austin, in Texas.

Il singolo I am è stato pubblicato nel maggio 2021. Prima di arrivare all’Ariston, dopo il successo a Sanremo Giovani, ha suonato in Inghilterra e nel Regno Unito. Prima della sua partecipazione al contest giovanile, con Mille notti, Yuman cantava solo in inglese.

“Per me andare a Sanremo è come in un videogioco trovare subito il cattivo dell’ultimo livello partendo dal primo. Sento una grande responsabilità, anche perché voglio onorare quella che è stata la scelta di Amadeus di portarmi fino a qui”, ha detto sempre alla rivista. Alla serata delle cover di venerdì 4 febbraio canterà My Way di Frank Sinatra con la pianista jazz Rita Marcotulli.

