A soli 24 anni è morto Kelvin Kiptum, maratoneta keniota che detiene il record del mondo della disciplina della maratona (42,195 km). A causa di un incidente stradale, il campione sportivo è deceduto alle 23:00 di domenica scorsa in Kenya: era al volante della sua auto ma ne ha perso il controllo, finendo contro un albero. Al suo fianco il suo allenatore Gervais Hakizimana, morto anch’egli sul colpo. A riferire la notizia, dopo aver contattato la famiglia e le Forze dell’Ordine, sono stati i media locali.

Il record del Mondo

La notizia ha, in poche ore, fatto il giro del mondo: una vita così giovane, brillante e performante, spezzata a causa di un terribile incidente stradale. Nel 2023, in occasione della maratona di Chicago, Kiptum aveva battuto il record del mondo appartenente a Eliud Kipchoge, anticipando l’arrivo di 34 secondi. Kelvin Kiptum rappresentava un idolo per un’intera generazione di sportivi e soprattutto un astro nascente dello sport mondiale. Lo scorso 2 febbraio il profilo Instagram delle Olimpiadi di Parigi (in programma nell’estate 2024) aveva dedicato un post a Kiptum, elogiandolo per il record del mondo raggiunto e dandolo per favorito in ottica medaglia d’oro.

I segreti di Kiptum

Kiptum, non aveva sogni ma vere e proprie ossessioni: analizzando in maniera razionale il suo record del mondo (due ore e 35 secondi), voleva chiudere il 2024 riuscendo per la prima volta nella storia dell’umanità a terminare la maratona prima delle due ore. Obiettivo che era in programma già per la maratona di Rotterdam prevista per il prossimo aprile.

