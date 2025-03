Era rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri, sulla pista 2 della Zoncolan, quando poco prima dell’inizio di un Super G era stato incaricato di fare da apripista, scendendo per il riscaldamento lungo il tracciato. Questo pomeriggio per il diciottenne Marco Degli Uomini non c’è stato niente da fare. È stata letale la caduta di ieri, che gli aveva provocato fratture multiple e un sospetto trauma cranico. Lo sciatore, Membro dello sci club Monte Dauda, ha perso il controllo in corrispondenza di un salto, proiettandosi in avanti per una settantina di metro e cadendo in modo scomposto a terra, terminando la sua corsa contro una rete di protezione. Per soccorrerlo è stato necessario tagliarla. L’intervento dei medici, poi la corsa all’ospedale di Tolmezzo con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Il ragazzo è successviamente entrato in coma, per poi morire nel primo pomeriggio di oggi.

Chi era Marco Degli Uomini, il giovane sciatore morto sulla pista 2 dello Zoncolan

18 anni, Marco in questo 2025 aveva gareggiato diverse volte dallo slalom speciale alla discesa libera. L’ultima gara risale al 23 febbraio, un gigante della categoria ‘Cittadini’ a Folgaria concluso al 51esimo posto. In passato era stato anche campione italiano juniores. Lo sci club Monte Dauda lo ricorda così: “Ti vogliamo ricordare così, felice sugli sci, gli stessi che ti hanno tragicamente strappato via da tutti noi. Grazie per il tuo cuore immenso, grazie per la tua sincerità, grazie per la tua disponibilità, grazie per la tua lealtà e correttezza. Resterai sempre con noi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco