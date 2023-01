Erano partite subito le critiche. Per i contenuti, per i prezzi dei contenuti, per i contenuti disponibili altrove e anche gratuitamente. ITsArt era partita ugualmente, “una sorta di Netflix della cultura” italiana, voluta e finanziata dall’allora ministro della cultura Dario Franceschini. Era il 2020 e l’obiettivo era quello di creare una piattaforma digitale a pagamento dedicata a contenuti culturali e artistici che poteva essere particolarmente utile durante i lockdown da covid-19 “per offrire i contenuti culturali con un’altra modalità”. ITsArt stata messa in liquidazione.

Il nuovo ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano ha deciso di non rifinanziare la piattaforma che è stata messa in liquidazione da Cassa Depositi e Prestiti che gestiva ITsArt con l’azienda Chili. Il progetto avrebbe dovuto almeno, in primis e in parte sopperire alla crisi degli spettacoli dal vivo, mentre teatri e cinema erano chiusi per l’emergenza.

Aveva aperto nel maggio del 2021 ma non era mai decollato né durante né dopo i lockdown. Alcuni contenuti erano già disponibili su RaiPlay. Nessuna possibilità di abbonamento: noleggio a due euro, acquisto a cinque e tour virtuali di attrazioni turistiche e culturali ed eventi in streaming anche fino a dieci euro.

Al momento è ancora fruibile e online ma lo scorso novembre Cdp aveva fatto sapere che la società era in grave perdita e dal 29 dicembre è ufficiale la sua liquidazione. Il ministero della Cultura ha fornito al quotidiano il Foglio alcuni dati per giustificare la chiusura: 9,8 milioni di euro dal ministero e 10 da Chili in partenza; 7,5 milioni nel primo anno per mantenere la piattaforma, sei per servizi e beni, 900mila per il personale; 141mila utenti registrati per 246mila euro di incassi.

