“Il mangiar bene e il benessere fisico è fondamentale per una vita sana. Nell’VIII municipalità di Napoli, Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia, ci sono tutti gli ingredienti per farlo a chilometro zero”. Così Gerardo Rusciano, giovane imprenditore della Coldiretti, racconta tutto il bello e il buono del territorio in cui vive e lavora. A 23 anni ha deciso di investire su un territorio troppo spesso legato alla cronaca nera come Scampia e ne rivendica il riscatto tramite la bontà dei prodotti della sua stessa terra.

“Le nostre coltivazioni hanno radici lontane nel tempo– continua Gerardo – La ciliegia è una delle qualità più antiche che si trovano in Italia. La tradizione è andata avanti per generazioni e nei secoli hanno conservato la particolarità di essere compatte e croccanti. Da secoli le ciliegie che si coltivano a Chiaiano vengono lavorate e messe sotto spirito. Una vera prelibatezza”. Poi ci sono le mele annurche, un prodotto a marchio protetto, e i pomodorini del piennolo.

Per far conoscere le prelibatezze a chilometro zero, L’VIII municipalità ha organizzato il 2 giugno un’iniziativa in piazza. “Per un corretto regime alimentare, anche a tutela dell’ambiente, lo Sport è l’unico veicolo utile”, recita lo slogan dell’iniziativa. Alle ore 9 inizierà la ciclo passeggiata con Partenza dall’Eremo dei Camaldoli e arrivo in Largo Dino Battaglia a Scampia.

Visto che il benessere fisico va a braccetto con quello alimentare, sarà anche l’occasione per degustare i prodotti del territorio al mercatino a cura della Coldiretti Napoli. Si potranno assaggiare le ciliegie di Chiaiano, le mele annurche, la mozzarella di bufala e anche i prodotti del carcere di Secondigliano. Un progetto, “Campo Aperto”, che coinvolge i detenuti nella coltivazione all’interno del carcere di prodotti come piselli e fave, verdure di stagione che poi vengono lavorate dalla cooperativa “L’Uomo e il legno”. Un bellissimo progetto di riscatto e recupero sociale che vede protagonisti 4 detenuti ergastolani che in questo modo riprendono in mano la loro vita.

Gerardo, che è anche consigliere della Municipalità VIII ne è convinto: “Il chilometro zero è fondamentale per il benessere – dice – La nutraceutica applicata al mangiare locale e bene è fondamentale. Per questo è importante imparare a conoscere i nostri prodotti”. Il 2 giugno sarà allestito un mercatino di prodotti locali a chilometro zero a cura di Coldiretti Napoli, accanto allo stadio Antonio Landieri, in Largo Dino Battaglia dalle 8 alle 14. Ai partecipanti alla corsa sarà offerto un coppetiello di ciliege di Chiaiano. Per partecipare alla Ciclo Passeggiata è necessario rivolgersi per l’iscrizione gratuita e la relativa copertura assicurativa, sempre gratuita, alla segreteria CSI presso la Piscina Nestore, via Celentano, Marianella, tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30. In alternativa è possibile contattare gli organizzatori all’email: [email protected] Per i bambini intrattenimento assicurato con lo Spettacolo di Guarattelle (burattini) a cura di Selvaggia Filippini.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

