È il Papa numero 267 quello eletto oggi pomeriggio poco dopo le 18. Nella Cappella Sistina sono già entrati il segretario del Collegio cardinalizio e il maestro delle celebrazioni, con l’eletto che subito dopo l’accettazione ha comunicato ai cardinali il nome scelto. Sale la curiosità per la decisione del nuovo Pontefice, che tanto dirà sul profilo del papato. Guardando alle statistiche, il nome più scelto è stato quello di Giovanni, 21 volte: nonostante il conteggio canonico sia giunto a XXIII a causa di un errore di numerazione (non vi fu un papa Giovanni XX e Giovanni XVI è considerato un antipapa), più tre antipapi e due papi mai esistiti. Il penultimo nome scelto è stato Benedetto, pari volte con Gregorio (16 volte). Nome gettonata anche Clemente, con 14 preferenze. 13 Papi optarono per Innocenzo, così come Leone. In 12 invece decisero per il nome Pio.

Le tappe del nuovo Papa

Dopo la sua proclamazione, il papa neoeletto si ritirerà nella ‘Stanza delle lacrime’, ovvero nella sacrestia della Cappella Sistina, per indossare per la prima volta la talare bianca e i paramenti (tipicamente l’abito corale e la stola), con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro, sono stati già predisposti tre abiti di misure diverse per la taglia più opportuna. Successivamente il Papa tornerà nella Cappella Sistina con i paramenti papali dove si tiene la preghiera per il nuovo Pontefice per il saluto con i cardinali.Terminata questa fase arriverà il momento dell’annuncio dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro che viene dato dal cardinale protodiacono.

La presentazione del nuovo Papa

La presentazione alla Piazza arriverà con la classica formula: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum (con il nome di battesimo dell’eletto in accusativo), Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem (con il cognome dell’eletto non tradotto in latino), qui sibi nomen imposuit (e qui va il nome pontificale, seguito dall’eventuale numero ordinale). Formula che può tradursi in italiano: “Vi annuncio una grande gioia: abbiamo il Papa! È l’eminentissimo e reverendissimo signor, signor … , cardinale di Santa Romana Chiesa … che ha scelto il nome …”.

Aggiornamento: il nuovo Papa ha scelto il nome Leone XIV

Il nuovo Papa, Robert Prevost, ha scelto di chiamarsi Leone XIV. L’annuncio è stato del cardinale Dominique Mamberti.

