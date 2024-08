Un nuovo malore per Fedez, ieri sera il rapper di 34 anni è stato colpito da dolori addominali e vomito mentre era in volo sul suo jet privato diretto in Puglia per una serata a Gallipoli.All’arrivo, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo quanto riportato dalla Asl di Brindisi, Fedez è stato subito preso in carico, sottoposto a prelievo di sangue e trattato con antidolorifici. Alle 3:51 di oggi, è stato dimesso su sua richiesta.

Come sta Fedez, l’attesa per gli esami

I suoi collaboratori hanno comunicato su Instagram che, nonostante il trattamento ricevuto, il rapper ha dovuto annullare la sua partecipazione alla serata prevista al Praja di Gallipoli a causa dei dolori persistenti e in attesa dei risultati degli esami.

Fedez, l’ultimo ricovero meno di un mese fa

Fedez, che nel marzo 2022 è stato operato per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas e successivamente ricoverato per due ulcere con emorragia interna, ha dovuto spesso ricorrere alle cure ospedaliere negli ultimi mesi. Anche all’inizio di luglio aveva annullato alcuni concerti e lo scorso 11 luglio è stato ricoverato per un’emorragia interna.

