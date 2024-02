Papa Francesco ha dovuto annullare le udienze previste per oggi, sabato 24 febbraio, per un lieve stato influenzale. Una precauzione necessaria per tutelare il pontefice e le sue condizioni di salute. A renderlo noto è stata la sala stampa vaticana.

Papa Francesco, come sta: le condizioni di salute

“A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi”. Questo la nota della Sala stampa del Vaticano. Sempre dagli ambienti della Santa Sede, si apprende che l’Angelus di domani, domenica 25 febbraio, deve essere confermato, ma per adesso non è annullato.

Negli ultimi mesi, in diverse occasioni, per problemi di salute – perlopiù lievi – ha preferito seguire il consiglio dei medici, non leggendo i suoi discorsi o non partecipando ad alcuni eventi.

