Un commando di uomini, tutti a volto coperto, armati di pistole e coltelli. Hanno fatto irruzione durante la messa, nella chiesa evangelica di via San Michele a Orta di Atella, in provincia di Caserta, durante la celebrazione di ieri sera, domenica 11 dicembre. A denunciare il raid il pastore della Chiesa, Dario Iazzetta. “Alla fine del nostro culto sei uomini incappucciati sono entrati e con violenza ci hanno rapinato”, ha scritto su Facebook. Sul caso indagano i carabinieri.

All’interno della chiesa c’erano una settantina di persone. Uno dei membri del commando avrebbe immobilizzato all’ingresso della chiesa l’addetto alla sorveglianza puntandogli contro una pistola. Alla porta si sarebbe piazzato un altro uomo della banda, a fare da palo. Gli altri intanto sarebbero entrati dentro, scatenando il panico e la paura tra i fedeli.

Le porte sarebbero state sbarrate e sei persone avrebbero fatto irruzione a volto coperto, brandendo pistole e coltelli e minacciando le famiglie. Presenti anche dei bambini piccoli. Pochi minuti di terrore e i membri della banda si sono dati alla fuga dopo aver raccolto le offerte di giornata, i contanti dei presenti, telefoni cellulari e preziosi. Con il bottino hanno lasciato la chiesa, secondo Il Corriere del Mezzogiorno, fuggendo a bordo di un’auto verso uno degli svincoli della superstrada Nola-Villa Literno.

“Stiamo tutti bene grazie a Dio, solo spavento e tanta tristezza per gente che offende Dio così facilmente – ha fatto sapere il pastore nel suo post sui social – . La nostra preoccupazione era per i bambini, i ragazzi ma Dio ci ha protetti e lo farà ancora. Dio è fedele e ci darà forza e coraggio per continuare a lodarlo, servirlo e offrirgli il culto che spetta solo a Lui, Re dei Re”.

Sul caso indagano i carabinieri. I militari hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto e recuperare indizi per risalire ai componenti della banda. Secondo Lapresse erano almeno due gli uomini incappucciati entrati nella chiesa. Secondo Il Corriere invece i membri del commando erano almeno in sei, stando ai racconti dei testimoni parlavano in napoletano.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

