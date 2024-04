Il sabato romano è stato sovrastato dal derby Roma-Lazio con la vittoria ritrovata dopo due anni e gli scontri che hanno hanno portato all’arresto del capo ultrà della Lazio. Ma a poca distanza dall’Olimpico un caos ben più grande fa tremare i palazzi del potere. Tutti parlano del fattaccio di Bari.

E stasera finalmente sentiremo la replica di Conte. Qualche frase qua e là viene spifferata dietro le quinte degli studi della trasmissione “Accordi e disaccordi”. Tutti zitti, Giuseppe Conte sta registrando la puntata che andrà in onda a breve, alle 21.45, e sta proprio parlando del pasticcio delle primarie di Bari. Il caos che ha fatto morire il campo largo.

La sberla in faccia, Schlein furiosa con Conte

Uno scontro a distanza quello tra Schlein e Conte che sta tendendo in banco nel sabato primaverile romano. Ed Elly ci è andata giù pesante con Giuseppe quando salita sul palco ha parlato di “una sberla tirata in faccia alla gente per bene.” Apriti cielo ecco che piovono le reazioni della politica al litigio tra i due ex.

Stasera Conte ospite di “Accordi e disaccordi” su Nove

“Se lei volesse mantener fede all’impegno preso a marzo del 2023 quando fu acclarata segretario del partito democratico al grido di ‘libererò il partito democratico da ‘capibastone’ e ‘cacicchi’ lei troverebbe in me il più grande partner”. Dice Conte stizzito in risposta alla critica di Elly Schlein sul fatto che i 5 Stelle non faranno più le primarie con il Pd a Bari.

“Fermo restando che la destra non deve parlare, non deve neppure alzare la testa. Non sto dicendo che un ministro dell’Interno non debba fare un percorso, applicando le norme. Sto dicendo che quella immagine di segretari, membri di governo che si presentano a fare una pressione … non portano ‘acqua’ a quello che potrebbe essere a quel percorso che lei (Paolo Mieli ndr) giudica legittimo”.

