Crivellati di colpi e ritrovati senza vita all’interno di un’automobile, ferma su un’interpoderale. Ha tutte le caratteristiche dell’esecuzione la scena che le forze dell’ordine si sono trovati davanti dopo l’allarme fatto scattare da un residente della località Gammellone-Cammarata di Castovillari, provincia di Cosenza. A morire sotto i colpi un uomo e una donna, una coppia. Lui si chiamava Maurizio Scorza e aveva 57 anni. Lei era la sua compagna (generalità ancora non note) di origini marocchine ma residente a Villapiana. Il ritrovamento nella serata di ieri.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato l’automobile, una Mercedes Glk, ancora con i fari accesi. L’area isolata è a pochi minuti da Cassano. La Gazzetta del Sud – Cosenza ricostruisce che la donna era seduta al posto di guida. Il particolare più grottesco: il corpo del 57enne, Scorza, originario di Cassano allo Ionio, è stato trovato all’interno del bagagliaio della vettura insieme con il cadavere di un capretto ammazzato. Il ritrovamento potrebbe far pensare a una sorta di messaggio in codice, qualcosa che ricondurrebbe tutta la vicenda a un’esecuzione di matrice mafiosa.

I colpi che hanno crivellato i corpi da pistole calibro 9. Scorza già nel 2013 era stato vittima di un agguato a Castrovillari. Quella volta un killer armato di pistola lo aveva ferito esplodendo quattro colpi. L’uomo era riuscito tuttavia a scattare e a farsi soccorrere dai medici che con un intervento chirurgico d’urgenza gli avevano salvato la vita. Il 57enne aveva precedenti, nel 2003 era stato arrestato con altre sette persone per spaccio di droga.

Il media locale non esclude che le due vittime siano state attirate in un tranello. Non è nemmeno escluso che le esecuzioni siano state realizzate in posti diversi e poi i corpi trasportati nella zona ritrovamento. Sul caso indagano i carabinieri che al momento propendono per la tesi del regolamento di conti all’interno della criminalità locale anche se non si esclude alcuna ipotesi.

