Sono 5.664 i nuovi contagiati dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 19 i morti. I dati dal bollettino del ministero della Salute su un totale di 160.870 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività sale al 3,5% mentre il totale delle vittime dall’esplosione dell’emergenza sale a 128.432.

Ieri si sono registrati 7.188 casi con 254.006 tamponi e 34 morti. Il tasso di positività al 2,8%. Ancora in aumento gli attualmente positivi al coronavirus: oggi sono 128.528, 2.062 più di ieri. Sono invece 3.580 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 4.183.709. Le persone in isolamento domiciliare sono 124.982 (ieri 122.993).

Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le Regioni, in Sicilia si registrano 946 casi e 4 morti nelle ultime 24 ore, in Toscana 725 casi di positività al coronavirus e un decesso, in Emilia-Romagna 551 nuovi positivi e un decesso, in Veneto 509 casi, nel Lazio 467 nuovi positivi e un morto, in Campania 473 nuovi casi e un morto, in Lombardia 333 nuovi casi, in Sardegna 275 nuovi positivi e 5 morti, in Calabria 250 nuovi casi e 2 decessi, in Puglia un morto e 184 positivi, nelle Marche 160 nuovi casi di Covid-19, in Umbria 117 nuovi positivi, in Abruzzo 76 nuovi contagi, in Friuli Venezia Giulia sono state rilevate 61 positività, in Alto Adige sono 32 i nuovi casi.

Il governo ha chiarito che il Green Pass – il certificato che si ottiene attraverso i vaccini anti-covid, un tampone negativo nelle ultime 48 ore o la guarigione negli ultimi sei mesi – è obbligatorio per accedere alle mense aziendali. Firmato il protocollo per la riapertura delle scuole in sicurezza ma i presidi lo contestano. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi afferma: “I prof devono vaccinarsi”.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono più di 73 milioni e 748mila le somministrazioni condotte in Italia per un totale di 35 milioni e 547mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale, il 65,82% della popolazione over 12 anni.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

