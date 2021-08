Sono 7.230 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore mentre sono 27 le vittime in un giorno. Il dato calcolato nel bollettino del ministero della Salute su un totale di 212.227 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,4%. Ieri si erano registrati 6.596 casi con 215.748 tamponi e 21 decessi, tasso di positività al 3,05%. A incidere sull’aumento della curva dei contagi la variante Delta, che ha scalzato la variante Alfa ed è diventata dominante come previsto dalle autorità sanitarie. Delta risulta essere più trasmissibile ma i vaccini riescono comunque a proteggere efficacemente dalle forme di infezione più gravi.

Sono 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 8 in più nelle 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 25 (ieri erano 14). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.409, in aumento di cento unità rispetto a ieri.

Per la Fondazione Gimbe rallenta, attestandosi al 20%, la crescita settimanale dei nuovi casi di infezione da virus Sars-Cov-2. Ma continuano a salire i ricoverati in area medica e in terapia intensiva con un incremento settimanale rispettivamente del + 36,3% e 36,5%. Stabili i decessi grazie alla copertura vaccinale che garantisce efficacia soprattutto verso le forme più gravi del contagio e quindi verso le ospedalizzazioni.

Per quanto riguarda le Regioni: sono 888 i nuovi positivi al Covid-19 trovati in Veneto, dove si registra anche un decesso; in Sicilia registrati 831 nuovi casi e 5 decessi; in Lombardia si sono registrati 793 casi e un morto; in Toscana oggi 765 nuovi casi e tre decessi; 670 i positivi del giorno in Campania; in Emilia-Romagna si sono registrati 669 casi di positività in più rispetto a ieri; nel Lazio 544 nuovi casi e 6 decessi; in Sardegna 522 nuovi casi e 4 morti; in Piemonte 259 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19; in Puglia registrati 243 casi positivi; nelle Marche 197 casi di positività; in Liguria i nuovi positivi sono 169; sono 164 i casi in Calabria; in Abruzzo 123 nuovi contagi; in Friuli Venezia Giulia 111 nuovi contagi; sono 64 i positivi al Covid in Basilicata; in Trentino sono 33, in base ai dati odierni, i nuovi casi positivi.

Salgono a quattro le Regioni italiane rosse nelle mappe dell’Ecdc, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie. Con Sicilia e Sardegna, tornate rosse la scorsa settimana, nell’ultimo aggiornamento si aggiungono la Toscana e le Marche. Quasi tutta Italia è ormai in giallo, verdi solo il Molise, la Puglia al Sud e la Valle d’Aosta al Nord.

Il nodo Green Pass

A Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri si riunisce per le nuove misure di contenimento della pandemia e per l’uso del Green Pass. Da domani, venerdì 6 agosto 2021, in Italia scatta l’obbligo del Green pass anti-Covid per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei. Dalla cabina di regia svolta a Palazzo Chigi, si apprende che è stata decisa la riapertura in presenza a settembre per le scuole di ogni ordine e grado. La norma non dovrebbe essere accompagnata da sanzioni. Il Green pass sarà obbligatorio per il personale scolastico. È stato altresì deciso che i tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati. Sul tema trasporti, si va verso l’aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza, a cominciare dai treni. L’orientamento emerso è di aumentare la capienza dal 50% all’80% dei posti disponibili. Per la lunga percorrenza la misura entrerà in vigore il primo settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto.

La campagna vaccinale

Il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha inviato una lettera alle Regioni in cui chiede entro il 20 agosto “dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale” nella scuola. La Commissione europea ha annunciato la firma di un accordo – che diventerà operativo dall’approvazione dell’Agenzia Europea del Farmaco – per fornire ai Paesi membri dell’Unione fino a 200 milioni di dosi del vaccino Novavax nel quarto trimestre di quest’anno e nei prossimi due anni.

La pandemia nel mondo

Il mondo ha superato i 200 milioni di casi totali di coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University: 200.014.602, per la precisione. I decessi sono invece 4.252.873, mentre le dosi di vaccino somministrate sono oltre 4 miliardi e 228 milioni. A oggi sono oltre 70 milioni e 305mila le somministrazioni condotte in Italia, 33 milioni e 610mila le persone vaccinate in Italia, il 62,23% della popolazione over 12 anni.

