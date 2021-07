Aumentano nelle ultime 24 ore i casi di contagio da Coronavirus in Italia. Nell’ultimo bollettino pubblicato oggi da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità sono 932 i nuovi casi, contro i 794 di venerdì: sale così a 4.262.511 il numero di persone che hanno contratto il virus, compresi guariti e morti.

I nuovi contagi sono sotto quota mille da ormai due settimane, per il quattordicesimo giorno consecutivo.

I decessi odierni sono stati invi 22 (ieri 28), con un totale da inizio pandemia di 127.637 vittime. E sempre da febbraio 2020 sono complessivamente 4.089.298 le persone guarite o dimesso, di cui 3.110 nelle ultime 24 ore.

Le persone attualmente positive in Italia sono 45.576, in calo di 2.203 rispetto al dato di venerdì.

Resta stabile il tasso di positività, allo 0,4% e ormai sotto l’un per cento dal 15 giugno scorso. I tamponi molecolari e antigienici processati nelle ultime 24 ore sono stati 228.127, circa 28mila in più rispetto al dato di venerdì.

Sono 204 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 9 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 2, entrambi in Campania. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.394 , in calo di 75 unità rispetto a ieri.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 140 nuovi positivi; seguono Campania (+139), Sicilia (+134), Lazio (+85), Veneto (+66) ed Emilia Romagna (+65).

