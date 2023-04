“Ciao Nicolò ti osservavamo da lontano mentre giravate il video al tassista, siete andati via lasciando al portiera aperta. Te l’abbiamo richiusa. Sei un grande, continua così”. E’ questo quello che c’era scritto su un biglietto a penna blu che Nicolò De Devitiis ha trovato sulla sua auto che aveva parcheggiato una delle vie di Napoli. Dentro c’erano molti oggetti di valore ma i due angeli custodi del biglietto hanno controllato l’auto mentre la “Iena” De Devitiis era lontana per inseguire una persona da intervistare per un servizio. De Devitiis grato e felice ha raccontato su TikTok l’accaduto.

“Io sono sempre più meravigliato ma sempre meno di questa città incredibile. Sono a Napoli, ho girato un servizio per le Iene – ha detto in un video – Siamo stati tutto il girono nascosti in macchina, con appostamenti, immaginate. All’improvviso è uscita la persona che dovevamo incontrare, al volo siamo usciti dall’auto e ci siamo fiondati per fargli delle domande”.

Nella fretta l’inconveniente: “Scendendo di corsa ho chiuso male la portiera dell’auto del lato dove stavo. Dal lato sinistro è uscito il videomaker che ha chiuso la macchina non vedendo che la mia portiera era rimasta aperta. Abbiamo intervistato questa persona che poi si è allontanata, lo abbiamo accompagnato. Avevo lasciato la portiera aperta con dentro computer, telecamere e tutto e ho trovato sulla macchina questo messaggio di due netturbini che ci avevano visto registrare e sono rimasti là a controllarci la macchina e quindi volevo ringraziarli, grazie di cuore”.

