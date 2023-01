La scintilla in aula, durante il dibattito della commissione Antimafia, ha nome e cognome: Giovanni Donzelli, deputato di Fratello d’Italia, fedelissimo di Giorgia Meloni e vicepresidente del Copasir con incarichi apicali nel partito – scelto anche come commissario della federazione romana di FdI -, prende la parola facendo riferimento a una visita in carcere all’anarchico Alfredo Cospito, di alcuni parlamentari del Pd tra cui Andrea Orlando, Walter Verini e Debora Serracchiani (effettuata nell’esercizio delle loro prerogative di parlamentari).

“Un influencer (Cospito ndr.) che usa il 41 bis per far cedere lo Stato”. E poi ancora. ”Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Allora voglio sapere, Presidente, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Lo vogliamo sapere in quest’Aula, oggi!”. Con questo intervento Donzelli “insulta” i dem che ne chiedono le scuse.

“C’è la verifica dell’attuazione del 41bis. È giusto ricordare che i mafiosi non temono il carcere — ha detto il parlamentare toscano —. Un mafioso non teme fino in fondo il carcere perché dal carcere continua a gestire i propri affari. I mafiosi hanno il terrore del 41 bis, perché è quello strumento che impedisce al mafioso di controllare il territorio e fa avere al mafioso la certezza che lo Stato ha vinto. Sono decenni che la mafia prova in tutti i modi a cercare strade per fare cambiare idea allo Stato e lo Stato finora non ha cambiato idea. C’è una nuova strada, e un nuovo personaggio: un influencer che sta utilizzando questo strumento ed è il terrorista Cospito. Sta utilizzando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis”.

Federico Fornaro prende la parola a Montecitorio ma il caos è già esploso nell’emiciclo. Subito tocca a Debora Serracchiani: “Sbaglia chi pensa di poterci dividere tra buoni e cattivi su temi così delicati. È stato un grave errore intervenire questa mattina con parole che avrebbero dovuto essere evitate nel modo più assoluto”, ha detto rivolgendosi a Donzelli e invitandolo “a vergognarsi”.

“Ci sono molte ragioni per le quali potremmo invitare Donzelli a vergognarsi e non le ripeterò tutte in quest’aula, ne dirò solo due – replica di Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd – La prima è che il suo intervento non c’entra nulla con l’articolo uno della proposta di legge che stiamo esaminando. La seconda è che sta sporcando la profonda unità che stiamo cercando di costruire sui temi della lotta alla mafia. Unità. Le chiedo, presidente, di richiamare Donzelli al rispetto della sua funzione e di tutti noi che siamo in quest’aula”.

I dem sono su tutte le furie: chiedono un intervento di FdI e pretendono la retromarcia, ma avviene tutt’altro. La meloniana Lucaselli rilancia: ”La questione nasce da un fatto: è vero o no che alcuni parlamentari del Pd sono andati a trovare Cospito? Donzelli nell’ambito della critica politica ha semplicemente riportato un fatto”.

A questo punto parla Enrico Letta che chiede ”rispetto”. Gli fa eco il verde Angelo Bonelli: “Onorevole Donzelli, lei ha detto una sciocchezza. Si scusi”. Le fiamme divampano e alcuni deputati del Carroccio si sfogano: “L’intervento di Donzelli è stato assolutamente fuori luogo”. Donzelli però tira dritto: “Non devo chiedere scusa su niente, non ho detto niente di sconveniente. Andrò ben volentieri dal giurì d’onore”.

Riccardo Annibali

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali