Sono numeri sempre più preoccupanti quelli che arrivano dal bollettino del Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati ben 30.798 i nuovi positivi nel Paese: numeri che non si vedevano dal novembre dello scorso anno. Il riferimento è al 21 novembre di un anno fa, quando se ne registrarono 34.767.

Sono stati invece 153 i decessi provocati dal virus (contro i 137 di lunedì), col totale delle vittime che sale dunque a 135.931. Per trovare invece un numero di morti superiore ai 153 rilevati oggi si deve risalire allo scorso 27 maggio, quando furono 171.

Nonostante il numero di contagi uguale allo scorso anno, i ricoveri sono molto diversi. I ricoverati con sintomi il 21 novembre 2020 erano 34.073, quelli in terapia intensiva 3758: oggi invece i dati sono rispettivamente di 8.381 nelle aree mediche e 1.012 in terapia intensiva, 25 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Sono 384.144 gli attualmente positivi, 14.441 in più rispetto a lunedì.

Nella giornata odierna va segnalato anche il record di tamponi, ben 851.865, con un tasso di positività del 3,6%.

La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (8.292), seguita da Veneto (4.716) e Piemonte (3.218).

