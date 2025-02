Perché in Italia nessuno parla? A Yalta, nel 1945, parlavano tutti. Il mondo era affollato di proclami, slogan, utopie di ogni tipo. Ottant’anni dopo, mentre una nuova Yalta si profila per dividere di nuovo il pianeta in due, da noi si preferisce glissare. Eppure, se allora il nostro posto era dalla parte dei paesi liberi con l’America a fare da garante, ora il nostro posto rischia di essere nel gruppo dei paesi-ostaggio. Con l’America che aggredisce chi è aggredito. Come oggi fa con l’Ucraina.

Italia sempre a metà del guado

Giorgia Meloni ed Elly Schlein non sono pervenute. Sembra chiaro che il pasticcio delle guerre e della pace putiniana sia per loro una vera patata bollente. La presidente del Consiglio tiene la barra ferma sull’Europa e sui valori occidentali. E ha senza dubbio un ruolo più delicato da gestire, perché ogni sua parola impegna il governo e il paese. Ma un silenzio prolungato può anche far pensare che la prudenza sfoci nell’antica furbizia italica di stare sempre a metà del guado. Inglesi, francesi e tedeschi in prima linea, noi nelle retrovie.

Il campo largo fino alle steppe russe

dEuropeisti e atlantisti “ma anche…”. Ancora più sconcertante il balbettio dell’opposizione. Schlein, evidentemente, al suo campo largo tiene così tanto da estenderlo fino alle steppe russe. Al suo fianco, infatti, c’è un trumputiniano doc come Giuseppe Conte. Ma questi sono tempi di scelte nette, dove il bivio è tra la difesa della democrazia e della libertà e i più pericolosi compromessi. Una vittoria in qualche elezione regionale può davvero valere l’anima?

Mattarella e Draghi fuori dalle paludi

Il premier inglese Starmer propone 30mila soldati europei nell’Ucraina libera. Da noi, a parte il presidente Mattarella e un lucidissimo ma inascoltato Mario Draghi, si procede impantanati nelle paludi delle mezze frasi. Gli strilli di Lega e 5 Stelle coprono le poche voci che – come quella di Pina Picierno – dicono ad alta voce la verità: il 1945 non è finito, anche oggi c’è una parte giusta e una sbagliata. E chi tace acconsente, permette, aiuta la spartizione di terre e risorse, liquidando la Storia e i diritti dei popoli.

Sergio Talamo