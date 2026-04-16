La campagna elettorale a Chieti per gli aspiranti consiglieri comunali, sta passando anche da luoghi decisamente meno istituzionali. Il protagonista di questa vicenda è Paride Paci, candidato del Partito Democratico alle amministrative del 24 e 25 maggio, che ha deciso di giocarsi la carta più imprevedibile del mazzo: quella di Pornhub, insieme alle app di incontri Tinder e Hinge. Agli abitanti di Chieti quindi, tra un match e un video, compare un messaggio davvero difficile da ignorare: “Vuoi qualcosa di davvero eccitante?” Poi, compare la faccia di Paride Paci in cui si presenta con toni ironici e anche un pizzico di malizia politica. Sulle app di dating, invece, il messaggio è più diretto: “Dammi 10 secondi e poi puoi tornare a farti deludere dalle dating app“.

Il motivo di questo tipo di propaganda

L’operazione, che costa tra i 300 e i 350 euro, punta a intercettare alcuni elettori che passano parte del loro tempo online su questi siti. Una strategia che Paci rivendica senza alcun tipo di imbarazzo: per lui, la campagna deve essere “trasversale”, ovvero capace di abitare tanto le piazze quanto gli spazi digitali più frequentati.

E, a quanto sembra, pochi luoghi online sono affollati quanto Pornhub, anche se non tutti apprezzano l’idea di mischiare politica e contenuti per adulti. Tra i critici c’è Alessandro Giardinelli, che parla apertamente di “perdita del senso del limite“. Secondo lui, non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche opportuno: il rischio, è quello di trasformare la politica in una gara a chi attira più click lasciando sullo sfondo temi e programmi.

Gli altri modi di Paci di fare propaganda

Chi ha avuto il tempo di scrollare i social di Paci ha potuto imbattersi anche in una campagna di una famosa marca di caramelle, post divertenti e irriverenti, come ad esempio sul partito del generale Vannacci, oppure chiedere di votare No al referendum usando il poster di un film uscito nelle sale il giorno di San ValentiNO. Nell’immagine di copertina, a sfondo rosa, c’è il suo volto all’interno di un rettangolo. Non si può dire, quindi, che al candidato teatino manchi la creatività. Solo l’ultima trovata ha sollevato una domanda non banale: fin dove può spingersi la comunicazione politica pur di attirare attenzione? Va precisato, che l’idea di Paci non è del tutto inedita. Nel 2019, in Danimarca, l’ex atleta olimpico Joachim Olsen aveva già sperimentato una campagna su Pornhub, con risultati mediatici notevoli, anche se quelli elettorali sono stati decisamente meno entusiasmanti.

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Riccardo Tombolini