Siamo al giorno dopo di una storica, e molto partecipata, tre giorni nella Locride con Nessuno tocchi Caino per la presentazione del libro Quando prevenire è peggio che punire. Insieme anche all’associazione “22 Ottobre” e al “Comitato Zaleuco”, abbiamo programmato e organizzato la presentazione del libro in tre luoghi simbolici della Locride. Il 23 aprile siamo stati ad Africo in una palestra che viene usata come sala del consiglio comunale perché – ha spiegato il sindaco Domenico Modaffari – i commissari prefettizi, una volta insediatisi, hanno smantellato l’aula all’interno del municipio per fare spazio a due nuovi uffici. Come se il consiglio non si dovesse più riunire dopo di loro.

Misteri dei commissariamenti, ma anche la nostra prima denuncia di questo nostro viaggio. Africo per noi è un simbolo, è la terra degli ultimi, un paese che dopo essere stato per interessi economici strappato al suo luogo originario, l’Aspromonte, è stato portato in basso alla marina. Così, gli è stata strappata anche l’anima. L’incontro, moderato dal giornalista Luigi Longo, ha visto i saluti del sindaco Modaffari, un intervento introduttivo di Sergio D’Elia e, soprattutto, una riflessione di Gioacchino Criaco, a cui questa terra ha dato i natali e l’ispirazione poetica della scrittura. Hanno preso la parola l’avvocato Pasquale Simari, lo scrittore Rosario Rocca, il sindaco di Bova Marina Saverio Zavettieri e Ilario Ammendolia, un altro grande narratore figlio di questa terra. Ha concluso la prima giornata, da par suo, Rita Bernardini, da Giulio Einaudi ispirata in materia di prefetti.

Il 24, domenica, siamo stati nel borgo antico di Moschetta, contrada di Locri, per noi Epizefiri. Qui visse e concepì il suo lavoro Paolo Orsi, archeologo a cui dobbiamo molta della ricostruzione della nostra storia. È anche la terra di Zaleuco, un grande politico considerato il primo legislatore del mondo. Il sindaco era fuori sede e ha introdotto i lavori l’avvocato Pino Mammoliti. L’incontro è stato moderato dal giornalista Pasquale Motta. Tutti gli interventi meritano di essere riascoltati: a partire da quello dello scrittore Mimmo Gangemi che le storie le canta, del giornalista Paride Leporace, dell’ex sindaco di Marina di Gioiosa Domenico Vestito, degli avvocati Mario Mazza, Pasquale Foti e Antonino Napoli. Nell’ultima tappa, quella a Siderno, abbiamo ricordato Sergio Malgeri, un giovane magistrato del territorio morto in questi giorni. Siderno, capitale economica della Locride, più volte sciolta per mafia, è il simbolo del tormento e della repressione imposti a un’intera regione. Qui, abbiamo commemorato il 25 aprile, coi suoi significati e lotte, la Resistenza che deve continuare nel passaggio liberatorio dagli stati di emergenza allo Stato di Diritto.

L’incontro è stato moderato dal giornalista Gianluca Albanese. Dopo i saluti del sindaco della città Mariateresa Fragomeni e il mio intervento come direttore editoriale della Riviera, hanno parlato Elisabetta Zamparutti, Ilario Ammendolia, Federica Roccisano, Eugenio Minniti, Alessandro Figliomeni, Pietro Sergi, Vincenzo Belcastro. Animati da grande passione, sono intervenuti due ex sindaci: quello di Marina di Gioiosa Rocco Femia vittima di una plateale ingiustizia e quello di Siderno Pietro Fuda, una persona per bene umiliata nella sua persona e con lui l’intera comunità dall’ingiuria infame dello scioglimento del comune per mafia. Sergio D’Elia e Rita Bernardini hanno concluso questo viaggio nella vita e in un mondo, quello descritto dal libro Quando prevenire è peggio che punire, fatto di prevenzione sbagliata e di punizioni a sorteggio.

Nella speranza che – dopo la lettura – la gente si renderà conto di quante vittime innocenti ha fatto la santa inquisizione antimafia in nome di una lotta contro il Male che è solo sulla carta e costituisce il più grosso alibi a copertura di crimini veri e propri. Siamo partiti con questo intento, invece, abbiamo visto molte facce, molti sguardi di gente che ancora spera in un destino diverso per questa terra, nonostante siano passati trent’anni dall’inizio dello stato di emergenza e di una legislazione speciale che tante vittime hanno mietuto. Non per caso, ho voluto riportare i nomi di tutte le persone intervenute in questi tre giorni. Sono quelle che ci hanno messo la faccia, ad altre invece gli avvocati hanno sconsigliato di intervenire… “per evitare problemi”. Grazie, quindi a Nessuno tocchi Caino, grazie a coloro che hanno voluto partecipare perché, con il loro coraggio, un nuovo giorno, quello della liberazione della Locride, forse, è iniziato.

Vladimir Rosario Condarcuri