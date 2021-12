Daniele Giovanardi, fratello dell’ex senatore Carlo, è stato sospeso dall’Ordine dei Medici perché non si è sottoposto alla vaccinazione contro il Coronavirus. L’ex primario del pronto soccorso dell’ospedale di Modena avrebbe però inviato una documentazione all’Ausl che lo esenterebbe dalla profilassi.

In sua difesa si è espresso l’esponente politico di centro destra: “Mio fratello ha sempre negato di essere un no vax. Ha espresso perplessità sul Green pass e sul vaccino ai bambini, questo sì, ma – ha sottolineato Carlo Giovanardi – ha indicato di avere una patologia all’Ausl che lo ha portato a decidere di non vaccinarsi e credo che in un rapporto di trasparenza l’Ausl avrebbe dovuto rispondergli nel merito, dicendogli se doveva comunque vaccinarsi o meno”.

L’ex senatore e fratello del medico punta quindi il dito sull’Ausl che non avrebbe inviato alcuna comunicazione, inviando invece la richiesta di provvedimento all’Ordine dei Medici.

La sospensione è arrivata qualche giorno fa ed è stata confermata dal medico al quotidiano online ‘La Pressa’. Daniele Giovanardi ha specificato di aver fatto avere all’Ausl di Modena la documentazione, certificati medici, che lo esenterebbe dalla vaccinazione.

Giovanardi, che non ha mai nascosto la sua contrarietà al Green pass, a metà ottobre ha partecipato insieme ad altri medici a una manifestazione in piazza contro il certificato. E si è espresso persino sui vaccini, sottolineando che per Ema e Aifa “sono pienamente sperimentali, potranno esprimersi su sicurezza ed efficacia solo nel dicembre 2023. Mentre per alcuni commentatori non se ne può parlare perché dicono che non lo è”.

Proprio sui vaccini aveva posto alcune domande all’Ausl chiedendo informazioni con alcune raccomandate sul punto. Anche in altre occasioni ha insistito sul fatto che “il consenso informato è alla base di tutto e per vaccinarsi uno deve essere informato bene e chiaramente”.

La sua contrarietà al vaccino, nel suo caso specifico, l’aveva espressa più volte pubblicamente, anche in contrasto con la scelta dell’ex senatore di centrodestra di vaccinarsi. “Un vaccinatore – ha detto in un’intervista – mi deve scrivere due cose: che da vaccinato non infetterò nessuno e che non è un farmaco sperimentale e c’è certezza che non avrò effetti collaterali. Deve firmare”, è la bizzarra proposta del medico.

Ma a confermare i dubbi sulla sua contrarietà ai vaccini è un’affermazione di Giovanardi: “Io non ho paura di morire di Covid, se sono sopravvissuti al virus Silvio Berlusconi e Boris Johnson perché io dovrei avere paura?” così l’ex direttore del pronto soccorso del Policlinico di Modena, Daniele Giovanardi, ha continuato a difendere la sua scelta di non sottoporsi a vaccino anti covid anche di fronte all’obbligo imposto ai medici come lui”.

