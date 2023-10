“Una donna che è impegnata in un’attività politica, fa fatica a trovare da parte degli uomini la solidarietà e l’attenzione necessarie. Quando siamo impegnati noi maschi in politica, pretendiamo dalle donne solidarietà, attenzione, vicinanza che il più delle volte ci vengono date. La verità è che noi uomini siamo un po’ miserabili e facciamo ancora fatica a capire l’impegno e lo stress che affronta una donna impegnata in politica. Dico questo ovviamente al di la delle valutazioni di merito, che ho fatto in piena libertà, rispetto all’attività di Governo”. A parlare è Vincenzo De Luca, ospite della trasmissione di La7 “L’aria che tira”.

De Luca poi si lascia andare ad alcuni commenti quando gli viene chiesto un parere sulla vicenda Meloni-Giambruno, sulla quale il governatore della Campania dice: “Questa vicenda mi provoca solo grande tristezza. Esprimo la mia solidarietà umana a Giorgia Meoloni, donna impegnata in un lavoro politico importante e faticoso”.

Sollecitato dalle domande del conduttore David Parenzo, il presidente campano aggiunge: “Giambruno non è Monica Bellucci. Abbiamo tanti di quei problemi sulla faccia della terra: mi auguro che, con buona pace dei protagonisti di questa storia, il mondo non precipiti verso una tragedia inimmaginabile in Medio Oriente e in Ucraina. Quello che constato purtroppo è che l’Europa e l’America arrivano sempre in ritardo, sempre quando le tragedie sono esplose già e la pace diventa impossibile. Dovremo svegliarci un po’ prima per affrontare i problemi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo