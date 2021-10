Prende il via la rivoluzione della televisione italiana. Da domani e fino al 2023, i cittadini devono fare lo switch off del loro televisore che porterà a un cambio totale di codifica della ricezione dei canali per approdare allo standard di ultima generazione Dvbt-2/Hevc Main 10.

A partire dal 20 ottobre, nove canali televisivi della Rai e sei di Mediaset saranno trasmessi in alta definizione (Mpeg 4), cioè solo dai dispositivi in grado di trasmettere in Hd. Per poter vedere queste frequenze, i cittadini italiani devono essere in possesso di un decoder o di un televisore adatto a ricevere il nuovo tipo di segnale e acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Lo switch

Quali sono i canali che passeranno per prima in nero? Per quel che riguarda il servizio pubblico, i canali che passeranno al nuovo tipo di segnale sono Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Invece i canali Mediaset sono TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

Il test

Alcuni televisori di ultima generazione possono supportare l’alta definizione. Ma per verificare se la tv o il decoder può trasmettere il nuovo segnale sarà sufficiente digitare uno di questi canali: 501 per Raiuno HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Prima di fare questo test però è opportuno fare una risintonizzazione dei canali televisivi. Se si riesce a vedere uno di questi canali, significa che il dispositivo è in grado di trasmettere anche i 15 canali di Rai e Mediaset che tra poche ore saranno irradiati soltanto in alta definizione (Mpeg-4).

Le agevolazioni

In caso di assenza di segnale, è necessario acquistare un decoder o un televisore capaci di trasmettere in Mpeg 4. Il governo, mediante il ministero dello Sviluppo Economico, ha messo a disposizione diverse agevolazioni per acquistare un nuovo apparecchio televisivo o un decoder di ultima generazione.

Il Bonus Tv Decoder, riservato alle famiglie con un Isee fino a 20 mila euro, assicura uno sconto fino a 30 euro direttamente nel negozio che vende il decoder o il televisore. Il finanziamento è valido fino al al 31 dicembre 2022, sempre se la misura di 151 milioni di euro non si esaurisca prima.

Il secondo incentivo è il Bonus Rottamazione Tv, previsto solamente per l’acquisto dei televisori. La misura garantisce uno sconto del 20 per cento sul prezzo di listino del televisore, fino a un massimo di 100 euro.

Questo tipo di bonus, come voluto dal governo, è riservato a chi paga il canone della Rai e rottama correttamente il vecchio apparecchio. La rottamazione del vecchio dispositivo può avvenire nel negozio in cui si compra il nuovo televisore oppure nelle isole ecologiche autorizzate.

