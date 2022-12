L’ex Presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Avvenire che sarà Donatella Bianchi la candidata della formazione alle elezioni regionali nel Lazio. Bianchi è giornalista ed ex presidente dell’organizzazione ambientalista WWF. È nota al grande pubblico soprattutto per la conduzione di Linea Blu, il programma di Rai1 dedicato a temi ambientali. Dal 2019 è presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Per Conte la candidata “incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050”. Le elezioni regionali in Lazio si terranno il 12 e il 13 febbraio 2023, indette dopo le dimissioni del presidente della Regione Nicola Zingaretti, eletto deputato con il Partito Democratico alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. Bianchi è sfiderà nella corsa Alessio D’Amato, sostenuto da Pd e Azione-Italia Viva, e Francesco Rocca, appoggiato dal centrodestra.

L’ex premier ha confermato in Lombardia l’appoggio Pierfrancesco Majorino che “ha dato garanzie sulle nostre richieste programmatiche”. Allo stesso quotidiano il leader del M5s ha così risposto ai rapporti divergenti con il Pd tra Lombardia e Lazio, alleati e avversari. “Nel Lazio D’Amato è stato il punto di caduta del Pd dopo una guerra interna tra correnti e capibastone. Noi avevamo fatto delle richieste programmatiche, loro il giorno dopo ci hanno risposto con il diktat su un nome senza neppure accettare una discussione sui temi. Mentre la nostra candidata, come avevo promesso, va oltre gli schieramenti”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

