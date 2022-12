«Abbiamo bisogno dell’alleanza più ampia e solida possibile. Ed è per questo motivo che abbiamo avviato un confronto con le forze di centrosinistra, le liste civiche territoriali e i 5 Stelle. E con loro il dialogo è partito dalle idee e dai contenuti, che io ho definito da subito non scontato perché ragionavamo sulle cose da fare».

L’asse tra Pd e M5s per le regionali in Lombardia è cosa fatta. A darne l’annuncio è l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza a margine di un incontro ospitato da circolo Acli di Lambrate, a Milano. Il leader del M5s, Giuseppe Conte, conferma. Ma precisa: «Credo sia giusto sottoporre alla valutazione degli iscritti in Lombardia gli esiti del tavolo».

