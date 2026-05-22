E’ tempo di scrivere gli ultimi verdetti in Serie A, con ancora due posti da assegnare della Champions League per quattro squadre in corsa e con l’ultima squadra che dovrà salutare la massima serie. In Serie B, ancora da decidere l’ultimo posto per la promozione e l’ultimo per chi scenderà nella terza serie italiana. Ecco dunque una guida di dove seguire queste ultime partite della stagione e dove vederle.

Verona-Roma

Una partita che ne vale 38 per la Roma. Per la prima volta dopo tanti anni, i giallorossi hanno il destino nelle proprie mani e, con una vittoria al Bentegodi, si qualificherebbero alla Champions League che manca dalla stagione 2018-2019, senza dover aspettare risultati da altri campi. Gasperini pianifica di schierare il suo undici migliore in una partita da non prendere sottogamba, contro una squadra già retrocessa che vorrà salutare al meglio i propri tifosi. La partita, andrà in scena domenica alle 20:45 e sarà visibile su Dazn.

Milan-Cagliari

Anche il Milan, così come la Roma, ha il destino nelle proprie mani e con una vittoria sarebbe in Champions league a prescindere dai risultati delle altre concorrenti. Dopo gli ultimi due mesi dove da prima insidia dell’Inter è passato a rischiare il posto nella massima competizione europea, il Milan ha ora la possibilità di chiudere i giochi in casa contro un Cagliari già salvo. Match in programma domenica alle 20:45, visibile su Dazn.

Cremonese-Como

Partita dal valore estremo per entrambe le compagini, con i padroni di casa che si giocano la salvezza all’ultimo punto con il Lecce, e gli ospiti che invece proveranno a vincere la partita e sperare in un crollo verticale sopra di lei, per raggiungere un’insperata qualificazione in Champions. Gara in scena domenica alle 20:45, con visione in esclusiva su Dazn.

Torino-Juventus

Sogni Champions che passano dal derby della mole per la Juve. Dopo la cocente sconfitta casalinga contro la Fiorentina e gli annessi risultati positivi delle altre squadre in corsa, i bianconeri sono scivolati al sesto posto, dunque le speranze europee degli uomini di Spalletti passano da loro e dagli altri campi: vincere la stracittadina e sperare in almeno due passi falsi sopra la loro testa, questo attende la vecchia signora in questo ultimo turno di campionato. La partita, come le altre sfide Champions, si giocherà domenica alle 20:45 e sarà visibile su Dazn e su Sky.

Sudtirol-Bari

Finale di ritorno dei playout di Serie B, al termine della quale una delle due compagini scivolerà nella terza serie italiana. Dopo lo 0-0 del San Nicola, il Bari dovrà fare l’impresa per salvarsi, visto che i padroni di casa avranno a disposizione due risultati su tre per rimanere in Serie B. Match in scena questa sera alle ore 20:00 e sarà visibile su Dazn.

Catanzaro-Monza

Finale di andata dei playoff per la Serie A, dove il sorprendente Catanzaro di Aquilani è arrivato fino all’ultima partita, e se la vedrà con il Monza in Calabria, in questo primo atto di due. Monza favorito in quanto piazzatosi terzo in classifica a 17 punti dal Catanzaro quinto, ma, si sa, il calcio è strano. Gara che andrà in scena domenica alle 20:00, con visione esclusiva su Dazn.

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Riccardo Tombolini