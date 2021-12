Si aggrava il bilancio degli incidenti e delle morti sul lavoro in Italia. Un operaio di 51 anni, di origine romena, è morto nel pomeriggio a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, mentre lavorava nel cantiere edile per la costruzione del centro sportivo polifunzionale comunale. Secondo gli operatori del 118, giunti sul luogo dell’incidente, il 51enne è stato schiacciato da una betoniera. A quanto emerso dai primi rilievi, a far scivolare e ribaltare il mezzo pesante sarebbe stato un cedimento del calcestruzzo a cui gli operai stavano lavorando.

L’uomo è morto all’istante mentre un suo collega di 55 anni è rimasto ferito nel tentativo di soccorrerlo. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Cittiglio. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, di Varese che con una gru hanno sollevato la betoniera, i carabinieri e personale dell’Ats che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente all’imponente mezzo pesante che serve per la mescolazione, il trasporto e la distribuzione del calcestruzzo.

In Trentino, invece, un altro incidente ha ferito gravemente una giovane operaia di 22anni. Per quasi 30 minuti il braccio le è rimasto incastrato in un macchinario per la lavorazione del pellame in un’industria conciaria di Vallarsa, in Trentino. L’operaia è stata immediatamente soccorsa dai colleghi che hanno allertato i vigili del fuoco, Trentino emergenza. La giovane è stata trasporta di urgenza in ospedale per le gravi fratture riportate. Gli inquirenti stanno verificando le misure di sicurezza adottate dall’azienda.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato ieri al cimitero di Milanere ad Almese, in provincia di Torino. Un dipendente 47enne di una ditta di onoranze funebri, intento a chiudere un loculo durante un funerale, è precipitato dall’altezza di oltre quattro metri. Secondo una prima ricostruzione, la caduta si è verificata per un guasto a un montacarichi. Il 47enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino, dov’è ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3.

