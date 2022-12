Il nome di Franco Frattini era stato incluso dal centrodestra anche nella rosa lunga e interminabile per il Quirinale, per il ruolo di Presidente della Repubblica, alle elezioni dello scorso gennaio. Stasera la notizia improvvisa: Franco Frattini è morto all’età di 65 anni al Policlinico Gemelli di Roma, dov’era ricoverato da qualche tempo. Era Presidente del Consiglio di Stato. Era stato in passato per due volte ministro degli Esteri nei governi di Silvio Berlusconi. Proprio quello dell’ex Presidente del Consiglio uno dei primi messaggi di cordoglio per la scomparsa.

“Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari”, ha scritto il presidente di Forza Italia.

Frattini era nato nel 1957 a Roma. Laureato in Giurisprudenza, aveva cominciato a carriera di avvocato di stato nel 1984 per poi diventare magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. Consigliere giuridico di Claudio Martelli, era diventato segretario generale della Presidenza del Consiglio nel 1994. In parlamento venne eletto con Forza Italia. È stato anche presidente del Comitato di Controllo dei servizi segreti. Per due volte ministro degli Esteri, ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della Funzione Pubblica nel governo Dini. Lasciò il Popolo della Libertà per sostenere la Scelta Civica di Monti tra 2012 e 2013.

La notizia della morte è stata battuta dall’Ansa. “Apprendo con enorme dispiacere La notizia della scomparsa di Franco Frattini. Per molti anni ho avuto modo di lavorare con lui apprezzando le sue doti umane e politiche. Con Franco se na va una persona perbene, una di quelle che lasciano tanti buoni ricordi. Alla famiglia giungano le mie sentite condoglianze”, ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

