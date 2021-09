L’annuncio commosso viene da una storia di Instagram di Luca Zingaretti, il celebre commissario Montalbano. Lui e il fratello Nicola, presidente della regione Lazio, hanno perso il padre Aquilino Zingaretti un anno dopo la scomparsa di Emma Di Capua, affettuosamente chiamata Mimmi, moglie di Aquilino e madre di Luca e Nicola.

“Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi”, scrive Luca Zingaretti, “è stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti, lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”.

Ex funzionario di banca, si era separato dalla moglie quando i due fratelli erano ancora piccoli, ma in famiglia ha sempre regnato l’armonia. Emma e Aquilino sono stati genitori di tre figli, oltre ai due fratelli più noti, Angela Zingaretti da sempre lontana dai riflettori e come il padre dirigente di banca. È proprio al padre Aquilino che Luca, tra gli attori più amati del piccolo schermo, deve tante delle sue passioni: “Sono appassionato di storia e devo tutto a lui, è il vero professore di casa. Ce l’ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare. Quando la storia diventa qualcosa che ti riguarda non si può non amarla”.

Lo scorso ottobre era morta anche la madre Emma Di Capua, chiamata da tutti Mimmi, alla quale Luca aveva dedicato una commovente lettera in cui spiegava perché “tutti noi della famiglia l’avevamo amata disperatamente. Ogni scarrafone è bello all’uocchie ‘e mamma soia.

Ma anche ogni mamma è unica agli occhi dei suoi scarrafoni”.

